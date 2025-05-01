Маск назвал ложной статью WSJ о его уходе с поста главы Tesla
Предприниматель и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск 1 мая назвал заведомо ложной опубликованную газетой The Wall Street Journal (WSJ) статью о том, что Tesla ищет ему замену на посту генерального директора.
«Это крайне серьезное нарушение этических норм, что WSJ опубликовала заведомо ложную статью и не включила в нее однозначное опровержение, сделанное советом директоров Tesla», — написал он на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).
Позднее он опубликовал еще один пост, в котором назвал газету WSJ «дискредитацией журналистики».
Накануне The Wall Street Journal сообщила, что совет директоров компании Tesla в связи с падением акций и раздражением некоторых инвесторов позицией Маска начал искать ему преемника. По данным издания, члены совета обратились в несколько компаний по поиску руководителей.