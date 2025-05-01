Запад и Украина осознают, кому принадлежит Крым. Об этом 1 мая заявил представитель МИД РФ в Симферополе Артем Березовский.

«На Западе, равно как и на Украине, прекрасно понимают, что Крым — это суверенная территория Российской Федерации не потому, что Россия так хочет, а потому, что этого хотели сами крымчане», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Березовский отметил, что этот регион нельзя рассматривать как простую вещь, которую можно передавать. Он добавил, что при определении территориальной принадлежности важно учитывать мнение местных жителей. В частности, 2,5 млн человек высказали свое желание о том, с кем они хотят связать свое будущее и будущее своих детей.

29 апреля Березовский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отказывается признавать Крым частью РФ из-за собственных меркантильных интересов. По его словам, таким образом он пытается оставить крымскую и украинскую повестку в поле зрения мировых СМИ.

Телеканал CNN 29 февраля узнал о намерении США признать Крым и новые территории частью России. Американский лидер Дональд Трамп был разочарован тем, что его попытки заключить мирное соглашение между Россией и Украиной после трех лет конфликта до сих пор не увенчались успехом. С тех пор Белый дом прилагал всё более настойчивые усилия для заключения соглашения.