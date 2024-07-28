Вспышка прожектёра: насколько реален план Украины по захвату Крыма

Украинские власти объявили о существовании секретного плана захвата Крыма военным путем. О нем на этой неделе рассказал главком ВСУ Александр Сырский в большом интервью британскому изданию The Guardian. Он также коснулся ряда вопросов, касающихся нынешней ситуации и ближайших перспектив развития Вооруженных сил Украины. Насколько эти планы реалистичны, каковы возможности наращивания боевого потенциала ВСУ и как противник собирается применять истребители F-16 — разбирались «Известия».

Игры с цифрами

Общую ситуацию с комплектованием ВСУ Сырский оценивает как крайне сложную, отмечая, что без расширения мобилизации решить эту проблему не удастся. С другой стороны, он отмечает возросшие возможности российских войск. Мол, в начале проведения специальной военной операции Россия задействовала только 100 тыс. солдат, сегодня в боевых действиях участвуют уже 520 тыс., а к концу 2024 года их число увеличится до почти 700 тыс. личного состава.

Аналогично подается и соотношение военной техники: «В случае с техникой соотношение 1:2 или 1:3 в их пользу». Главком называет изменившееся начиная с 2022 года количество российских танков — по его данным, оно выросло с 1,7 тыс. до 3,5 тыс. единиц. Число бронетранспортеров увеличилось с 4,5 тыс. до 8,9 тыс. штук. Количество артиллерии утроилось.

Фото: REUTERS

Игры с цифрами тут явно должны показать западному обывателю подавляющее превосходство Российской Федерации и заодно и оправдать неудачи ВСУ в первые два года СВО.

Крайне маловероятные на самом деле цифры, которые призваны побудить Запад к возрастающим поставкам. Хотя если ситуация действительно такова, то никакими поставками «Леопардов» и прочих «Абрамсов» такое подавляющее превосходство России парировать не получится.

Широким фронтом

Длина линии соприкосновения сегодня, по Сырскому, составляет 3,7 тыс. км, и на протяжении 977 км ведутся активные боевые действия. И при этом главком ВСУ отмечает, что Россия атакует на разных направлениях и широким фронтом.

Это, безусловно, проблема, и здесь с главкомом сложно не согласиться — продвижение российских войск в последние месяцы очевидно. Мы идем вперед везде, и останавливать такое движение имеющимися силами ВСУ становится всё сложнее и сложнее.

И своей оценкой общей ситуации Сырский, видимо, «подстилает соломку» на случай непредвзятого разбора ситуации, который последует после завершения боевых действий. Ведь не только в количествах войск проблема ВСУ — проблема и в управляемости, и в выработке не вполне адекватных военных решений.

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Общие итоги оценки Сырским положения ВСУ выглядят удручающе — Россия наступает, положение ВСУ тяжелое, личного состава не хватает, украинские формирования не могут пополнять свои подразделения, не могут формировать новые бригады, без чего говорить об активных наступательных боевых действиях невозможно.

Действительно, вооружения и военную технику можно получить или купить, но без личного состава это всё бесполезно. По разным оценкам западных аналитиков, ВСУ только для восполнения потерь требуется формирование десятка новых бригад. О каких наступлениях тут можно говорить?

Утопичные планы

Тем не менее Сырский упоминает некий секретный план возврата Украиной Крыма военным путем. Надо понимать, что для проведения операции такого масштаба необходимо просто фантастическое количество войск и военной техники. Не говоря уже про, скажем так, более выгодные предпосылки — господство в воздухе, изоляцию района боевых действий, наличие резервов и противовоздушной обороны. Со всеми этими факторами у ВСУ большие проблемы.

Соответственно, планы эти выглядят крайне утопично, но, видимо, потому они и секретны — чтобы не была заметна их очевидная невыполнимость.

Фото: commons.wikimedia.org

Упоминает главком ВСУ и получение Украиной в ближайшей перспективе истребителей F-16. Их применение будет ограничено расстоянием как минимум в 40 км до линии фронта — ближе к российским позициям этим самолетам приближаться будет опасно. Причина в превосходстве российской авиации и систем противовоздушной обороны в зоне СВО.

За новыми самолетами ВСУ наверняка будет вестись настоящая охота, и им придется держаться подальше от «охотников». Соответственно, возникают и сомнения в эффективности их боевого применения.

Простейший анализ показывает, что с подобными ограничениями F-16 смогут выполнять задачи ПВО в глубине порядков ВСУ и в тылу — там они могут вести охоту на беспилотники типа «Герань» и крылатые ракеты — безопасно и хоть какой-то толк от этих самолетов будет. Кроме того, из глубины украинской территории они смогут применять в ударных миссиях ракеты «воздух – земля» с дальностью действия более 40 км — т.е. будут работать в качестве пусковых платформ крылатых ракет типа Storm Shadow. И всё.

Фото: TASS/ABACA

Возросшие возможности российской ПВО Сырский называет одной из причин и развития направления дронов дальнего действия в ВСУ. Речь о беспилотных аппаратах, которые десятками атакуют приграничные российские регионы. Особенность этих аппаратов в невысокой стоимости, что и позволяет вести их серийный выпуск и отправлять волнами на российскую территорию.

Сырский говорит о поражении стратегически важных объектов, но в действительности мы видим исключительно террористическое и информационное воздействие от применения такого рода техники. Реальная военная эффективность массированного применения дешевых дронов сомнительна, и, конечно, беспилотники неспособны выиграть войну — города и территории дроны захватить не смогут.

Хотя это не повод успокаиваться — опасность такой тактики ВСУ в накоплении статистического эффекта: если одновременно несколько атак пройдут чуть более удачно, то это может создать некоторые проблемы. Временные, конечно.

Фото: REUTERS

И главное в выступлении Сырского — ВСУ пока не планируют останавливаться в своем разрушающем и саморазрушающем развитии. Крым, Крымский мост, новые российские территории по-прежнему декларируются как основные цели боевых действий. А значит, СВО будет продолжаться. Тем более с учетом сложившейся ситуации с состоянием и снабжением ВСУ. Будем использовать это явное преимущество.