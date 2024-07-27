Призрак покушения: почему в Грузии начали преследовать наемников ВСУ

В Грузии сообщили о раскрытии подготовки покушения на основателя правящей партии Бидзину Иванишвили. Утверждается, что теракт планировали бывшие высокопоставленные чиновники, находящиеся сейчас на Украине. Осуществить убийство хотели, видимо, руками наемников, которые участвуют в боевых действиях в составе ВСУ. Эксперты говорят, что громкое разбирательство может повлиять на ход парламентских выборов, намеченных на октябрь. «Известия» разбирались в ситуации.

Под грифом «Секретно»

Служба госбезопасности Грузии (СГБ) сообщила, что разоблачила подготовку покушения на основателя правящей партии, олигарха Бидзину Иванишвили. Утверждается, что планированием теракта занимались бывшие высокопоставленные чиновники, которые сейчас находятся на Украине. «Цель упомянутых преступных действий — создание беспорядков и насильственное свержение власти», — подчеркивается в заявлении.

Делу при этом присвоен гриф «Секретно», никаких имен в СГБ не называют. Согласно ряду косвенных сообщений, под подозрением оказался в том числе бывший министр юстиции Грузии, ныне советник генпрокурора Украины Зураб Адеишвили. Оппозиционный политик Лаша Рухая сообщил, что силовики расспрашивали его о связях с Адеишвили. Вполне вероятно, что под подозрением также окажется бывший замглавы МВД Грузии, ныне замглавы Службы контрразведки Украины Георгий Лордкипанидзе, который на родине объявлен в розыск.

Фото: Global Look Press/Presidential Office of Ukraine

Судя по всему, в СГБ считают, что непосредственное исполнение теракта на себя должны были взять грузинские наемники, которые в составе ВСУ участвуют в боевых действиях на Украине. По крайней мере, в последние дни многих из этих людей стали вызывать на допросы. Адвокат одного из боевиков Торнике Чиковани сообщил, что в отношении его подзащитного расследуется дело по статьям 315 и 18-323 УК Грузии, первая касается заговора или мятежа, вторая — террористических преступлений.

В свою очередь, командир воюющего на Украине «Грузинского легиона» (террористическая организация, запрещена в России) Мамука Мамулашвили (внесен в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что власти Грузии объявили в розыск до 300 военнослужащих. По его словам, многим из тех, кто возвращается на родину, советуют уехать. «Я не исключаю, что кого-то из добровольцев могут выдать России. Российские и грузинские спецслужбы сегодня работают синхронно», — жалуется он.

Вместе с Фицо и Трампом

Интересно, что в правящих кругах страны смотрят на дело о покушении несколько иначе. Если в СГБ говорят о грузино-украинском следе, то представители правящей партии видят причастность глобальных структур. Так, премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что покушение на Иванишвили готовили те же силы, что пытались убить премьера Словакии Роберта Фицо и бывшего президента США Дональда Трампа. По его словам, во всех этих случаях «прослеживается общий почерк».

Глава фракции правящей партии в парламенте Мамука Мдинарадзе тоже связал несколько громких покушений. «Это продолжение псевдолиберального фашизма, в рамках которого планировались убийства Трампа, Фицо и, оказывается, Бидзины Иванишвили. Ничего из этого не получилось благодаря Божьей помощи, что-то у них пошло не так», — порассуждал он.

Мужчина задержан на месте покушения на премьер-министр Словакии Роберт Фицо. 15 мая 2024 год Фото: Global Look Press/XinHua/News Agency of the Slovak Republ

Мдинарадзе добавил, что «посторонние силы» разозлились на грузинские власти, из-за того что те отказались вовлекать страну в конфликт с Россией.

В оппозиции же говорят, что дело о покушении на Иванишвили призвано повысить рейтинги правящей партии. Таким образом действующие власти якобы выставляют себя жертвами и мучениками перед парламентскими выборами, намеченными на октябрь. «В Службе госбезопасности уже много раз публиковали сообщения подобного содержания. Для того чтобы у общества появилось хоть капля доверия к информации СГБ, необходимы факты и доказательства. Пока же все эти сообщения выглядят как очередная пропагандистская кампания», — отмечает депутат Михаил Даушвили.

В Грузии действительно не первый раз говорят о возможном покушении на высшее должностное лицо. В конце мая на фоне дискуссий о законе об иноагентах премьер-министр Кобахидзе сообщил, что один из еврокомиссаров угрожал ему судьбой Роберта Фицо.

Основатель правящей партии Бидзина Иванишвили Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Мы имеем дело с крайне опасной силой в лице партии глобальной войны, которая сделает всё, чтобы хаотизировать нашу страну», — заявил тогда глава правительства. Позже еврокомиссар Оливер Вархей подтвердил, что беседовал с Кобахидзе, но никаких угрожающих заявлений якобы не делал, а обращал внимание собеседника на опасность поляризации грузинского общества.

В сентябре прошлого года в СГБ также сообщали о разоблачении группы заговорщиков, собиравшихся спровоцировать массовые беспорядки. Тогда отмечалось, что организаторы намеревались разбить палаточный городок в центре Тбилиси, возвести баррикады, блокировать правительственные здания. Для дальнейшего разжигания конфликта в палаточном городке якобы хотели подорвать бомбу. Среди организаторов назывались бывшие соратники Михаила Саакашвили, в том числе бывший замглавы МВД Георгий Лордкипанидзе.

«Схватка будет жаркая»

Политолог, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Шота Апхаидзе подчеркивает, что грузинские спецслужбы давно работают с участниками боевых действиях на Украине на стороне ВСУ.

— Некоторых не пускали в страну, другим, наоборот, мешали отправиться на Украину. Сейчас ситуация накалилась, поэтому СГБ перешла к более активным действиям. В целом нынешнее разбирательство сложно назвать неожиданностью, многие представители деструктивной оппозиции и военизированных боевиков публично называли Бидзину Иванишвили проблемой. Как всё это повлияет на парламентские выборы?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Думаю, «Грузинская мечта» получит дополнительные очки. Люди опасаются радикалов, не хотят никаких покушений и переворотов, правящая партия будет восприниматься как оплот стабильности, — полагает он.

Грузинский политолог Арчил Сихарулидзе настаивает на тщательном расследовании дела о покушении на Иванишвили.