Президент Украины Владимир Зеленский отказывается признавать Крым частью РФ из-за собственных меркантильных интересов. Об этом 29 апреля заявил представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский.

«Тут во главе угла лежат меркантильные интересы», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам Березовского, украинский лидер таким образом пытается оставить крымскую и украинскую повестку в поле зрения мировых СМИ.

29 февраля телеканал CNN узнал о намерении США признать Крым и новые территории частью России. По данным CNN, американский лидер Дональд Трамп был разочарован тем, что его попытки заключить мирное соглашение между Россией и Украиной после трех лет конфликта до сих пор не увенчались успехом. С тех пор Белый дом прилагал всё более настойчивые усилия для заключения соглашения.