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Исполняющий обязанности президента Южной Кореи ушел в отставку

Yonhap: и. о. президента Южной Кореи Хан Док Су уходит в отставку
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Фото: TASS/EPA/POOL/AHN YOUNG-JOON
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Исполняющий обязанности президента Южной Кореи премьер-министр Хан Док Су ушел в отставку. Об этом 1 мая сообщило агентство Yonhap.

«Хан Док Су подал в отставку в четверг, дав понять, что он будет баллотироваться на президентские выборы», — пишет издание.

Отмечается, что и. о. главы государства объявил о своем решении во время пресс-конференции в правительственном комплексе в Сеуле, положив конец разговорам по поводу его возможного участия в выборах.

Уйти и не вернуться: Конституционный суд Кореи утвердил импичмент президенту
Страну ждут досрочные выборы, самые высокие шансы у оппозиции

Досрочные президентские выборы в Южной Корее назначены на 3 июня 2025 года. Конституционный суд страны утвердил импичмент президента 4 апреля. Исполняющим обязанности главы государства был назначен Хан Док Су.

Ситуация в Южной Корее обострилась 3 декабря прошлого года после объявления президентом военного положения, причиной которого была названа угроза паралича власти, возникшая из-за попыток провести процедуру импичмента. Главу государства арестовали на 48 часов 15 января 2025 года, а затем заключили под стражу. Ордер на арест Юн Сок Ёля был отменен судом 6 марта.

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