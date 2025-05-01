Исполняющий обязанности президента Южной Кореи ушел в отставку
Исполняющий обязанности президента Южной Кореи премьер-министр Хан Док Су ушел в отставку. Об этом 1 мая сообщило агентство Yonhap.
«Хан Док Су подал в отставку в четверг, дав понять, что он будет баллотироваться на президентские выборы», — пишет издание.
Отмечается, что и. о. главы государства объявил о своем решении во время пресс-конференции в правительственном комплексе в Сеуле, положив конец разговорам по поводу его возможного участия в выборах.
Досрочные президентские выборы в Южной Корее назначены на 3 июня 2025 года. Конституционный суд страны утвердил импичмент президента 4 апреля. Исполняющим обязанности главы государства был назначен Хан Док Су.
Ситуация в Южной Корее обострилась 3 декабря прошлого года после объявления президентом военного положения, причиной которого была названа угроза паралича власти, возникшая из-за попыток провести процедуру импичмента. Главу государства арестовали на 48 часов 15 января 2025 года, а затем заключили под стражу. Ордер на арест Юн Сок Ёля был отменен судом 6 марта.