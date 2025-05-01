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Силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью

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Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом 1 мая сообщили в Министерстве обороны России.

«Уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области», — указали в ведомстве.

Уточняется, что дроны ВСУ были ликвидированы дежурными средствами ПВО в период с 7:40 до 8:00 мск.

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Ранее в этот день Минобороны также сообщило, что за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над регионами РФ. По данным ведомства, по два беспилотника сбили над территориями Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областей.

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