Силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом 1 мая сообщили в Министерстве обороны России.
«Уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области», — указали в ведомстве.
Уточняется, что дроны ВСУ были ликвидированы дежурными средствами ПВО в период с 7:40 до 8:00 мск.
Ранее в этот день Минобороны также сообщило, что за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над регионами РФ. По данным ведомства, по два беспилотника сбили над территориями Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областей.