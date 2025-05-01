Силы ПВО за ночь уничтожили восемь БПЛА ВСУ над регионами России
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России за прошедшую ночь. Об этом в четверг, 1 мая, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в публикации ведомства в Telegram.
Уточняется, что по два беспилотника сбили над территориями Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областей.
Накануне, 30 апреля, средства ПВО сбили за ночь 34 украинских беспилотника над российскими регионами, в том числе над территориями Курской, Брянской, Орловской, Владимирской и Белгородской областей.