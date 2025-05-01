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Силы ПВО за ночь уничтожили восемь БПЛА ВСУ над регионами России

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России за прошедшую ночь. Об этом в четверг, 1 мая, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

Уточняется, что по два беспилотника сбили над территориями Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областей.

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Накануне, 30 апреля, средства ПВО сбили за ночь 34 украинских беспилотника над российскими регионами, в том числе над территориями Курской, Брянской, Орловской, Владимирской и Белгородской областей.

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