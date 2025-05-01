В Томске в результате пожара погибли два человека
В Томске произошло возгорание в одноэтажном жилом доме, в результате погибли два человека. Об этом в четверг, 1 мая, сообщили в Главном управлении (ГУ) МЧС по региону.
«Мужчина (75 лет) и женщина (65 лет) погибли при пожаре на улице Московский тракт в Томске. Возгорание произошло в одноэтажном деревянном жилом доме», — следует из публикации ведомства в Telegram.
Уточняется, что площадь пожара составила 20 кв. м. Возгорание устранили 27 пожарных при помощи восьми единиц техники.
Причины пожара не называются.
Ранее, 27 апреля МЧС России сообщило о возгорании жилых домов в населенном пункте Таежное Красноярского края. К тушению были привлечены более 70 человек и 16 единиц техники.
В пресс-службе ГУ МЧС России по региону позднее добавили, что площадь пожара в населенном пункте Таежное выросла до 900 кв. м. 29 апреля стало известно, что поджигателем оказался 45-летний житель, пытавшийся отогреть водопровод.