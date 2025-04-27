Площадь пожара в селе Таежное Красноярского края выросла до 900 кв. м
Площадь пожара в населенном пункте Таежное выросла до 900 кв. м, к настоящему моменту возгорание локализовано. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Красноярскому краю.
«Предварительно, площадь пожара — 900 квадратов», — говорится в Telegram-канале.
По уточненным данным ведомства, горят восемь строений, в том числе четыре жилых домостроения. Информации о пострадавших пока нет.
На текущий момент пожар локализован, на месте работают более 70 специалистов МЧС и 16 единиц техники.
О пожаре в Красноярском крае стало известно ранее в этот день. Тогда сообщалось, что огонь распространился на 10 жилых домов.