В населенном пункте Таежное Красноярского края загорелись 10 жилых домов
В Красноярском крае в населенном пункте Таежное загорелись 10 жилых домов. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В населенном пункте Таежное Канского района Красноярского края произошло загорание 10 жилых домов. Быстрому распространению огня способствуют теплая и ветреная погода. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению привлечены более 70 человек и 16 единиц техники.
Накануне пожар произошел в котельной двухэтажного жилого дома в селе Малая Брембола в Переславском районе Ярославской области, в результате чего погиб 15-летний подросток. Уточняется, что в результате пожара повредились лестница, стены и внутренняя отделка дома, а также полностью выгорела пристройка здания. Площадь возгорания составила 16 кв. м.