В Красноярском крае мужчина поджег дома соседей

В Ирбейском районе Красноярского края мужчина, отогревая водопровод, поджег дома соседей. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе МВД по региону.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили жителей соседних домов.

«Полицейские установили причастного к поджогу. Им оказался 45-летний местный житель. По его словами, мужчина на своем участке проводил работы по отогреванию летнего водопровода, в результате произошло возгорание», — уточнило ведомство в Telegram-канале.

Пожар полностью уничтожил три жилых дома, пять дачных домиков, два хозяйственных строения и четыре транспортных средства. Общая площадь возгорания жилых объектов и строений составила около 900 кв. м, площадь горения сухой травы — около 4 га. Пострадавших в результате происшествия нет.

«Собранные сотрудниками органов внутренних дел материалы направлены в противопожарную службы для принятия решения», — заключили в пресс-службе.

Ранее, 27 апреля МЧС России сообщило о возгорании жилых домов в населенном пункте Таежное Красноярского края. Отмечалось, что к тушению были привлечены более 70 человек и 16 единиц техники.

В пресс-службе главного управления МЧС России по Красноярскому краю позднее сообщили, что площадь пожара в населенном пункте Таежное выросла до 900 кв. м.