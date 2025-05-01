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Операторы БПЛА уничтожили САУ «Акация» ВСУ на южнодонецком направлении
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Операторы БПЛА уничтожили САУ «Акация» ВСУ на южнодонецком направлении

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Восток» уничтожили принадлежащую Вооруженным силам Украины (ВСУ) САУ «Акация» на южнодонецком направлении зоны проведения специальной военной операции. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба Минобороны России.

«На южнодонецком направлении операторы БПЛА группировки войск «Восток» уничтожили самоходную артиллерийскую гаубицу украинских боевиков 2С3 «Акация» вместе с расчетом», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что вражеская техника была обнаружена в ходе воздушной разведки. Операторы дронов засекли, как расчет готовился к развертыванию самоходной гаубицы.

«Координаты цели были оперативно переданы ударной группе. Ударом первого БПЛА был уничтожен личный состав боевой машины, а вторым ударом наши военнослужащие поразили артустановку», — уточнили в Минобороны.

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Днем ранее, 30 апреля, операторы дронов сорвали ротацию ВСУ на южнодонецком направлении зоны СВО. На опубликованных Минобороны кадрах также показан момент с подрывом украинского военного автомобиля на минно-взрывном заграждении. Российские бойцы заранее заминировали этот участок дороги, узнав о вероятном маршруте движения техники ВСУ.

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