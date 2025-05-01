Операторы БПЛА уничтожили САУ «Акация» ВСУ на южнодонецком направлении
Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Восток» уничтожили принадлежащую Вооруженным силам Украины (ВСУ) САУ «Акация» на южнодонецком направлении зоны проведения специальной военной операции. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба Минобороны России.
«На южнодонецком направлении операторы БПЛА группировки войск «Восток» уничтожили самоходную артиллерийскую гаубицу украинских боевиков 2С3 «Акация» вместе с расчетом», — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что вражеская техника была обнаружена в ходе воздушной разведки. Операторы дронов засекли, как расчет готовился к развертыванию самоходной гаубицы.
«Координаты цели были оперативно переданы ударной группе. Ударом первого БПЛА был уничтожен личный состав боевой машины, а вторым ударом наши военнослужащие поразили артустановку», — уточнили в Минобороны.
Днем ранее, 30 апреля, операторы дронов сорвали ротацию ВСУ на южнодонецком направлении зоны СВО. На опубликованных Минобороны кадрах также показан момент с подрывом украинского военного автомобиля на минно-взрывном заграждении. Российские бойцы заранее заминировали этот участок дороги, узнав о вероятном маршруте движения техники ВСУ.