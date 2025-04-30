Операторы дронов сорвали ротацию ВСУ на южнодонецком направлении зоны СВО

Российские операторы FPV-дронов нанесли удар по автомобилям Вооруженных сил Украины (ВСУ) с личным составом и сорвали ротацию противника на южнодонецком направлении зоны специальной военной операции (СВО). Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба Минобороны России.

«На южнодонецком направлении в районе населенных пунктов Богатырь и Вольное Поле операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили автомобили, на которых перемещались боевики ВСУ с целью проведения ротации личного состава», — заявили в ведомстве.

На опубликованных кадрах также показан момент с подрывом украинского военного автомобиля на минно-взрывном заграждении. Российские бойцы заранее заминировали этот участок дороги, узнав о вероятном маршруте движения техники ВСУ.

29 апреля Минобороны показало кадры уничтожения бронетранспортера MaxxPro в зоне СВО. Наведя боевую машину на цель, военнослужащие выполнили серию выстрелов 120-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами с закрытой огневой позиции, уничтожив передвигающуюся по открытой местности иностранную бронированную машину противника.