Ребенок-актер попал в реанимацию с передозировкой из-за таблеток для похудения
Ребенок-актер детской студии Санкт-Петербургского музыкально-драматического театра «Синяя птица» попал в реанимацию с передозировкой после использования препаратов для похудения «Молекула».
Как 1 мая сообщил «Известиям» источник, ребенка госпитализировали с острым отравлением веществом психотропного воздействия. Потом в тяжелом состоянии его положили в реанимацию.
В составе препарата содержится наркотик амфетаминового ряда. Прием препарата может привести к ряду серьезных побочных эффектов — аритмии, тахикардии, бессоннице и паническим атакам.
Ранее 16 апреля «Известия» в ходе расследования выяснили, что препараты для похудения «Молекула» и «Молекула плюс», получившие популярность благодаря видеороликам в социальной сети TikTok, содержат сибутрамин. При этом в инструкции указано, что в составе БАДа — исключительно натуральные растительные компоненты. Роспотребнадзор подготовил требованиепредоставить документы о содержании наркотиков в популярных средствах для похудения «Молекула» и «Молекула плюс».