Врач рассказала о снижающих риск появления акне продуктах
Акне может появляться в результате потребления пищи с насыщенными жирами и трансжирами в составе: это маргарин, сладости, фастфуд и чипсы. Об этом в четверг, 1 мая, рассказала врач-косметолог и дерматовенеролог центра «Медфрендс» Амина Ахметова.
Правильное питание положительно влияет на состояние кожи. Научно доказана взаимосвязь диеты и снижения развития воспалений у некоторых групп населения, объяснила врач в беседе с «Газете.Ru».
«Рекомендуется включить в рацион продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, к ним относятся рыба, морепродукты, льняное масло, орехи. Дополнить питание стоит витаминами группы A, D, B12 и микроэлементами, в частности цинком. К тому же нужно потреблять больше овощей. Питание должно быть регулярным и сбалансированным», — добавила она.
Также врач предложила для улучшения состояния кожи отказаться от курения и алкоголя.
17 апреля эксперт Ильина предупредила россиян об одной из причин появления пигментных пятен. К усилению пигментации кожи, по словам Ильиной, может приводить потребление продуктов, содержащих каротиноиды. Так, изобилие каротиноидов содержится в оливковом, касторовом, облепиховом, льняном масле, масле баобаба и проростках пшеницы.