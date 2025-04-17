Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ совершили атаки тремя БПЛА на Энергодар
Общество
Суд арестовал экс-замгубернатора Курской области по делу о мошенничестве
Мир
Глава минобороны ЮАР Анджелина Мочекга посетит парад в честь Дня Победы
Общество
В аэропорту Астрахани ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов
Общество
Дело возбудили в Самаре из-за вспышки кишечной инфекции в детском саду
Общество
Экс-министра строительства Саратовской области заподозрили в превышении полномочий
Происшествия
В подмосковной школе ученик напал на учительницу с молотком
Мир
РФ запросила консультации СБ ООН по мораторию на удары по энергообъектам
Мир
Гуцул связала действия Кишинева против нее со страхом перед Гагаузией
Политика
В Госдуме оценили заявление украинского министра о Запорожской АЭС
Мир
Россия обсудила с КНР расширение поставок энергоресурсов и общие СПГ-проекты
Общество
Банк России раскрыл случаи оформления микрозаймов под видом кредитов
Мир
МИД РФ сообщил темы предстоящей встречи Лаврова с министром иностранных дел Ирана
Мир
Число жертв пожара в ночном клубе в Северной Македонии возросло до 62
Политика
В Госдуме ответили на призыв Финляндии к полному прекращению огня на Украине
Общество
Суд приговорил планировавшего взорвать военную технику ВС РФ мужчину к 14 годам
Мир
Министр торговли Катара заявил о планах продолжить инвестиции в экономику РФ

Россиян предупредили об одной из причин появления пигментных пятен

Доцент Росбиотеха Ильина: БАДы могут приводить к ранней пигментации на коже
0
EN
Фото: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/Georgii Mekhrin
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Антивозрастную косметику можно начинать использовать с 30–35 лет, но постоянный прием препаратов и биологически активных добавок (БАДов) может привести к некоторым возрастным изменениям. Такое мнение доцент кафедры кожных и венерических болезней с курсом косметологии Университета РОСБИОТЕХ Инна Ильина высказала в четверг, 17 апреля.

«В это время могут появиться пигментные пятна, а позже и себорейный кератоз. Формулы антивозрастной косметики рассчитаны на ее использование примерно с 30–35 лет. Причиной появления пигментации могут быть не только возрастные изменения, но и постоянный прием тех или иных препаратов или БАДов», — сказала Ильина в беседе с Lenta.Ru.

Специалист отметил, что вопрос подбора средств лучше всего обсуждать с врачом-дерматовенерологом или врачом-косметологом, добавила она.

К усилению пигментации кожи, по словам Ильиной, может приводить потребление продуктов, содержащих каротиноиды. Так, изобилие каротиноидов содержится в оливковом, касторовом, облепиховом, льняном масле, масле баобаба и проростках пшеницы.

В свою очередь врач-косметолог и дерматолог Анастасия Соколова рассказала в беседе с «Газета.Ru» о причинах возникновения акне у людей старше 18 лет.

Так, неправильный уход за кожей также может привести к появлению прыщей. Некоторые косметические средства способны пересушить кожу или забить поры, вызывая воспаления, сообщает 360.ru.

Состояние эффектов: в РФ создали базу опасных побочек передовых онкопрепаратов
Как новый инструмент поможет развитию персонализированной терапии рака

Накануне врач-онколог «СМ-Клиника» Вадим Маклаков рассказал «Известиям», что у рыжеволосых людей риск развития меланомы почти в четыре раза выше, чем у темноволосых. Рак кожи остается одной из самых актуальных проблем онкологии в России. Несмотря на то, что этот вид опухоли диагностируется лишь у 1–4% пациентов, он отличается особой агрессивностью и неблагоприятными прогнозами.

По словам специалиста, в последние годы в России наблюдается стремительный рост заболеваемости меланомой — почти на 33%. Ежегодно опухоль выявляют у тысяч пациентов, особенно среди тех, кто злоупотребляет солнечными ваннами или часто посещает солярии.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025