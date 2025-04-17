Россиян предупредили об одной из причин появления пигментных пятен

Антивозрастную косметику можно начинать использовать с 30–35 лет, но постоянный прием препаратов и биологически активных добавок (БАДов) может привести к некоторым возрастным изменениям. Такое мнение доцент кафедры кожных и венерических болезней с курсом косметологии Университета РОСБИОТЕХ Инна Ильина высказала в четверг, 17 апреля.

«В это время могут появиться пигментные пятна, а позже и себорейный кератоз. Формулы антивозрастной косметики рассчитаны на ее использование примерно с 30–35 лет. Причиной появления пигментации могут быть не только возрастные изменения, но и постоянный прием тех или иных препаратов или БАДов», — сказала Ильина в беседе с Lenta.Ru.

Специалист отметил, что вопрос подбора средств лучше всего обсуждать с врачом-дерматовенерологом или врачом-косметологом, добавила она.

К усилению пигментации кожи, по словам Ильиной, может приводить потребление продуктов, содержащих каротиноиды. Так, изобилие каротиноидов содержится в оливковом, касторовом, облепиховом, льняном масле, масле баобаба и проростках пшеницы.

В свою очередь врач-косметолог и дерматолог Анастасия Соколова рассказала в беседе с «Газета.Ru» о причинах возникновения акне у людей старше 18 лет.

Так, неправильный уход за кожей также может привести к появлению прыщей. Некоторые косметические средства способны пересушить кожу или забить поры, вызывая воспаления, сообщает 360.ru.

Накануне врач-онколог «СМ-Клиника» Вадим Маклаков рассказал «Известиям», что у рыжеволосых людей риск развития меланомы почти в четыре раза выше, чем у темноволосых. Рак кожи остается одной из самых актуальных проблем онкологии в России. Несмотря на то, что этот вид опухоли диагностируется лишь у 1–4% пациентов, он отличается особой агрессивностью и неблагоприятными прогнозами.

По словам специалиста, в последние годы в России наблюдается стремительный рост заболеваемости меланомой — почти на 33%. Ежегодно опухоль выявляют у тысяч пациентов, особенно среди тех, кто злоупотребляет солнечными ваннами или часто посещает солярии.