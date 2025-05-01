Суд постановил остановить разбирательство Wintershall против РФ за рубежом
Арбитражный суд Москвы постановил компании Wintershall Dea GmbH временно приостановить разбирательство против РФ в зарубежном арбитраже.
«Обязать компанию Wintershall Dea GmbH <...> приостановить реализацию всех процедур, связанных с продолжением или поддержанием арбитражного разбирательства компании Wintershall Dea GmbH против Российской Федерации», — гласит опубликованное в картотеке арбитражных дел решение суда.
Приостановить процесс суд потребовал до вынесения окончательного решения по заявлению прокуратуры.
В 2023 году президент РФ Владимир Путин постановил лишить Wintershall и OMV доли в российских активах. Их доли будут принудительно проданы новым российским собственникам.