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Путин постановил лишить Wintershall и OMV доли в российских активах

Путин подписал указы, лишающие Wintershall и OMV долей в двух СП с «Газпромом»
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому будет создано общество с ограниченной ответственностью, которое займется разработкой Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения и Ачимовских отложений Уренгойского месторождения. Документ 19 декабря опубликован на официальном портале правовой информации.

Доли газовых компаний — немецкой Wintershall и австрийской OMV — будут принудительно проданы новым российским собственникам.

Южно-Русское месторождение было распределено между тремя компаниями: ОАО «Севернефтегазпром», акционеры которой — ПАО «Газпром» (с долей экономического участия 40%), Wintershall (35%) и OMV (25%); Ачимовские отложения были распределены между АО «Ачимгаз», акционеры которой — Wintershall и ООО «Газпром добыча Уренгой» (100% долей принадлежит «Газпрому»).

Все доли зарубежных компаний перейдут к правительственным ООО.

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Как уход из России и антироссийские санкции сказались на состоянии Volkswagen

Ранее, 11 декабря, Volkswagen Bank, Siemens Mobility и другие немецкие компании потребовали компенсации от федерального правительства Германии из-за убытков, понесенных в связи с невозможностью продолжать свой прибыльный бизнес в России после начала СВО. После нефтегазовой Wintershall другие компании обратились к федеральному правительству с просьбой о компенсации. Подразделение Siemens AG, производящее железнодорожную технику, Siemens Mobility и Volkswagen Bank подтвердили соответствующие процедуры по запросу Немецкого агентства печати (DPA).

Экономика Германии может оказаться «с протянутой рукой у паперти» из-за роста цен на энергию, заявил 24 ноября российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска. Таким образом он прокомментировал публикацию агентства Bloomberg о решении немецких властей в очередной раз приостановить действие конституционного лимита на заимствования — «долгового тормоза».

4 декабря президент РФ Владимир Путин отметил, что прерванное сотрудничество России и Германии невыгодно обеим сторонам. По его словам, «замороженное» состояние отношений ФРГ с Россией проявляется не только в приостановлении политических и экономических связей, но и в прерывании контактов в научно-образовательной и культурно-гуманитарной областях.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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