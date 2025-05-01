Трамп назвал Путина мудрым и хитрым человеком

Американский лидер Дональд Трамп считает российского президента Владимира Путина мудрым и хитрым человеком. Соответствующее заявление 30 апреля он сделал в ходе заседания кабинета министров.

«Путин — очень мудрый и хитрый человек. <...> Я думаю, мы заключим соглашение, но не могу этого гарантировать», — сказал Трамп.

Ранее американский лидер уже отмечал положительные качества Путина, например, его ум, влияние и любовь к собственной стране.

25 апреля Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф провел в Москве «хорошую встречу» с Владимиром Путиным. После переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что у Путина и Уиткоффа состоялась трехчасовая конструктивная беседа. По его словам, на ней шла речь о возможности возобновления прямых переговоров между представителями РФ и Украины.