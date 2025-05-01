В Минэке РФ заявили о росте товарооборота с Абхазией
Уровень товарооборота между Россией и Абхазией вырос почти на 60% в 2024 году по сравнению с показателем 2020-го. Об этом «Известиям» рассказал заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач.
«О позитивном экономическом эффекте нашего взаимодействия красноречиво свидетельствует рост основных показателей экономического развития Абхазии. В 2024 году рост ВВП республики, по сравнению с 2020-м, составил более 180%, рост среднемесячной зарплаты в отраслях экономики — около 103%, рост собственных доходов бюджета республики — 150%, товарооборот с Россией увеличился почти на 60%», — сообщил Вольвач.
Россия — ключевой внешнеэкономический партнер Абхазии. В 2023 году на нашу страну пришлось 72% от товарооборота республики.
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Взяться за Сухум: товарооборот РФ и Абхазии вырос на 60% с 2020-го