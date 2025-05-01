Келлог опроверг выход США из посредничества по урегулированию кризиса на Украине
Соединенные Штаты не будут отказываться от участия в процессе урегулирования конфликта на Украине в качестве посредников. Об этом 30 апреля заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог.
Соответствующий вопрос ему задали журналисты в эфире телеканала Fox News.
«Я так не думаю», — ответил Келлог.
29 апреля официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты прекратят свое участие в переговорах по конфликту на Украине при отсутствии прогресса в его урегулировании.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 27 апреля отметил, что переговоры с США по вопросу конфликта на Украине движутся в правильном направлении. Он напомнил, что американский госсекретарь в том числе выражал мнение, что в ходе переговоров Вашингтон лучше понял позицию Москвы, а также глубинные причины конфликта.