Шойгу назвал западных военных при их размещении на Украине законными целями РФ

Военные подразделения стран Запада в случае их размещения на Украине станут законными целями для ВС РФ. Об этом 30 апреля заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу в видеообращении на сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

«Хотел бы особо отметить, что для России абсолютно неприемлемо размещение на украинской территории военных подразделений западных государств. Они будут рассматриваться как законные цели для Вооруженных сил Российской Федерации», — приводит его слова ТАСС.

Шойгу заявил, что отправка западных военных на украинскую территорию свидетельствует о подготовке оккупации европейскими странами западной части Украины. Он отметил, что в Киеве игнорируют такую возможность.

«Обратили внимание на планы по введению неких псевдомиротворцев на украинскую территорию. Налицо все признаки готовящейся оккупации западных регионов Украины европейцами», — добавил он.

24 апреля Шойгу отмечал, что размещение миротворческих сил на исторических территориях РФ может привести к третьей мировой войне. По его словам, в контексте Украины планы Европы по размещению военного контингента под видом миротворцев нацелены на то, чтобы взять контроль над территорией и ресурсами страны.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что размещение воинских контингентов стран Запада на Украине неприемлемо для России. Песков также отметил, что данная инициатива несет критическую опасность для безопасности всей Европы.