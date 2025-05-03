Вводные ресурсы: Узбекистан рассчитывает на помощь РФ в Приаралье

Узбекистан рассчитывает на помощь РФ в предотвращении масштабной экологической катастрофы в Приаралье. Стороны обсуждают участие российских специалистов в борьбе с опустыниванием и эрозией, сообщил «Известиям» замминистра экологии республики Искандар Кутбиддинов. Эксперты предупреждают: проблема засухи может полностью уничтожить сельское хозяйство в регионе, которое служит основой экономики Центральной Азии. Москва заинтересована в решении этого вопроса, так как опустынивание может коснуться и России. О масштабах экологической проблемы и сотрудничестве в сфере экологии — в материале «Известий».

Сотрудничество Узбекистана и РФ в сфере экологии

Узбекистан рассчитывает, что Россия поможет предотвратить масштабную экологическую катастрофу в Приаралье. Как сообщил «Известиям» замминистра экологии республики Искандар Кутбиддинов, стороны обсуждают участие российских специалистов в борьбе с опустыниванием и эрозией.

— Восстановление Приаралья — один из важнейших приоритетов. Этот регион — не только зона экологического бедствия, но и территория возможностей для международной солидарности, научного взаимодействия и устойчивого развития. Наша страна совместно с международными партнерами реализовывает масштабные проекты, направленные на озеленение высохшего дна моря, борьбу с опустыниванием, сохранение малых водоемов, — сказал он. — Обсуждается участие российских специалистов в борьбе с засухой в Приаралье и проектах по экосистемной реабилитации.

Остовы кораблей на месте высушенного Аральского моря Фото: РИА Новости/Юрий Куйдин

Узбекистан активно сотрудничает и с рядом международных организаций, включая Всемирный банк, Программу развития ООН (ПРООН), ЮНЕП, Европейский союз. Особое внимание уделяется проектам по посадке саксаула, восстановлению природного ландшафта и совершенствованию водных экосистем, добавил министр.

Ташкент совместно с американскими, корейскими, чешскими, китайскими и арабскими партнерами реализовывает инвестиционный портфель на сумму порядка $1,5 млрд в сфере переработки медицинских, твердых бытовых и электронных отходов.

Кусты саксаула Фото: Global Look Press/Konstantin Mikhailov

Одним из важнейших партнеров Узбекистана в сфере экологии остается Россия. Сейчас стороны развивают стратегическое взаимодействие в этой области, а также прорабатывают взаимные визиты делегаций в ближайшее время.

Россия принимает участие и в международных мероприятиях, посвященных решению экологических проблем. Например, в 2025-м ее делегация будет участвовать в международной экологической выставке Eco Expo Central Asia, а также в Конференции сторон CITES COP20 в Самарканде.

Также в рамках подписанного в 2024-м соглашения о сотрудничестве между Узбекистаном и регионами Дальнего Востока России на 2025–2030 годы стороны планируют реализацию инициатив, среди которых развитие особо охраняемых природных территорий. Эта работа предполагает очные контакты профильных ведомств, научного сообщества и экспертов.

В Узбекистане зафиксирована самая высокая доля деградированных земель в Центрально-Азиатском регионе — в общей сложности более 3 млн га. Сейчас Приаралье — это самый крупный участок опустынивания, который существует на планете, говорит «Известиям» научный сотрудник ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова Дарья Сапрынская.

Приаралье Фото: Global Look Press/Ulf Mauder

— Это проблема глобальная, потому как деградация почв и пастбищ, которая там происходит, грозит довольно большими экологическими катастрофами, — добавила эксперт.

РФ особо заинтересована в решении проблемы засухи, в частности в Приаралье, так как климат меняется и в будущем эта проблема может уже затронуть северные и южные регионы России, говорит «Известиям» заслуженный эколог Казахстана Чингиз Лепсибаев.

— Если не бороться с опустыниванием, допустим в Приаралье, то оно будет распространяться и на южные регионы России, — подчеркивает он.

У РФ с Центральной Азией также есть общий сток рек, поэтому обмельчание водоемов в регионе напрямую связано и с насыщенностью водных ресурсов в России. У РФ есть опыт мелиорации, воссоздания отдельных водохранилищ, чем она может помочь Центральной Азии, полагает Дарья Сапрынская.

Берег пересыхающего Аральского моря Фото: РИА Новости/Джус

В ближайшие годы партнерство региона с РФ в сфере экологии будет только усиливаться из-за роста актуальности этих проблем, резюмировали эксперты.

Проблема опустынивания в Центральной Азии

Тема опустынивания в целом характерна для большинства стран Центральной Азии. 80% территории региона — это степи и пустыни. Земли уничтожает не только засуха и дефицит воды, но и вырубка лесов, увеличение забора воды для промышленных и бытовых нужд, увеличение нагрузки на пастбища.

Регион в значительной степени зависит от трансграничных рек, таких как Амударья и Сырдарья, которые находятся под растущим давлением из-за чрезмерного потребления и неэффективных методов орошения.

Река Амударья рядом с узбекско-афганской границей Фото: РИА Новости/Рамиз Бахтияров

Ситуацию усугубляют и проблемные вопросы с соседями: в Афганистане строят ирригационный канал Кош-Тепа. Его будут насыщать воды реки Амударьи. Власти Афганистана утверждают, что это позволит им улучшить продовольственную ситуацию в стране. Однако дополнительный забор воды из русла приведет к еще большему недостатку водных ресурсов в регионе.

Строящийся оросительный канал Кош-Тепа на севере Афганистана Фото: Commons.wikimedia.org/Bek1998

Больше всего от деградации почв и опустынивания сейчас страдают Узбекистан, в частности Каракалпакстан и Навоийская область. В регионе критически снижается количество пастбищ и сельскохозяйственных угодий. Ситуация особо острая и на территории Казахстана. В основном в Мангистауской и Кызылординской областях, говорит Дарья Сапрынская.

По данным Конвенции ООН на 2023 год, около 12 млн человек живут в зонах повышенного риска засухи. Ее воздействию было подвержено уже более половины жителей региона, то есть около 27 млн человек.

В Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане пятая часть земель уже непригодна для того, чтобы выращивать сельскохозяйственные культуры и пасти скот. Из-за опустынивания в регионе сельское хозяйство под угрозой, говорит Чингиз Лепсибаев.

Степи около города Балканабад, Туркменистан Фото: Global Look Press/Daniel Kreher

— Климат в регионе уже поменялся на два месяца. То есть у нас на два месяца стало больше лета. Перемены температуры стали более резкие, — говорит он.

Здесь стоит подчеркнуть, что именно сельское хозяйство играет заметную роль в экономике Центральной Азии. Около 60% населения региона получают основной доход от этой отрасти.

Однако в последние годы страны региона начали проводить масштабную политику, направленную на увеличение числа деревьев, сохранение пастбищ. В Узбекистане, например, к 2029 году установят 4 838 ультразвуковых счетчиков и около 3 тыс. передатчиков, чтобы сократить потери воды до 5%. Республика также проводит международные экологические форумы, чтоб привлечь внимание мировой общественности к проблеме опустынивания.

Казахский лидер Касым-Жомарт Токаев ранее поставил задачу произвести посадку новых деревьев по всей территории республики. Кроме того, в Казахстане действует специальная программа защиты и сохранения лесов. Также вместе с Узбекистаном стороны работают над озеленением дна Аральского моря, резюмировал президент.