Путин встретился с Оливером Стоуном
Президент России Владимир Путин встретился с американским режиссером Оливером Стоуном. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе Кремля.
Встреча проходит на «полях» просветительского марафона «Знание. Первые».
Путин и Стоун тепло поприветствовали друг друга на английском языке.
«Очень рад вас видеть», — сказал Путин Стоуну в начале разговора, опубликованного в Telegram-канале Кремля.
Ранее сообщалось, что Путин посетил марафон «Знание. Первые» в Музее Победы в Москве, которой проходит с 28 по 30 апреля. Уточняется, что перед началом встречи генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль показал Путину экспозицию об историческом наследии и актуальных проектах просветительской организации.