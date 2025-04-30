Путин встретился с Оливером Стоуном

Президент России Владимир Путин встретился с американским режиссером Оливером Стоуном. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе Кремля.

Встреча проходит на «полях» просветительского марафона «Знание. Первые».

Путин и Стоун тепло поприветствовали друг друга на английском языке.

«Очень рад вас видеть», — сказал Путин Стоуну в начале разговора, опубликованного в Telegram-канале Кремля.

Ранее сообщалось, что Путин посетил марафон «Знание. Первые» в Музее Победы в Москве, которой проходит с 28 по 30 апреля. Уточняется, что перед началом встречи генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль показал Путину экспозицию об историческом наследии и актуальных проектах просветительской организации.