Президент России Владимир Путин посетил марафон «Знание. Первые» в Музее Победы в Москве. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе Кремля.

«Марафон проводится с 28 по 30 апреля и посвящен 80-летию Великой Победы», — уточнили в Telegram-канале Кремля.

Уточняется, что перед началом встречи генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль показал Путину экспозицию об историческом наследии и актуальных проектах просветительской организации.

29 апреля Путин на форуме Союзного государства «Великое наследие — общее будущее» предложил создать при парламентском собрании России и Белоруссии комиссию по сохранению исторической памяти для защиты правды о Великой Отечественной войне (ВОВ). Главной задачей он назвал консолидацию общественных и политических сил, граждан двух государств вокруг совместных проектов, направленных на защиту исторической правды о Великой Отечественной и Второй мировой войнах, а также о подвигах советского народа.