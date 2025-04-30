Путин указал на опасность национализма

Национализм является первой стадией нацизма, в отличие от патриотизма. Об этом 30 апреля заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые».

«Национализм — первая стадия к нацизму, в отличие от патриотизма», — подчеркнул он.

Путин отметил, что национализм основан на ненависти к представителям других этносов. В то же время, по словам президента, патриотизм предполагает только любовь к своей Родине.

Накануне Путин заявил, что необходимо предпринимать все меры для борьбы с возрождением нацизма, распространением национальной или религиозной нетерпимости. По словам президента, за так называемой идеей исключительности скрываются претензии на мировое господство и попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств.