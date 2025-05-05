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Дымовые замесы: откуда в РФ поступает нелегальный табак

Контрафактом торгуют через мессенджеры и на крупных рынках
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В России продолжают торговать контрафактными сигаретами, несмотря на активное противодействие властей. Подпольные цеха работают как внутри страны, так и за рубежом. В частности, гигантские партии контрафакта поступают из Белоруссии и Восточной Азии. В МВД сообщили об изъятии крупной партии парогенераторов и электронных сигарет и никотиносодержащих жидкостей, ввезенных в страну с партией мягких игрушек и бытовой техники. Подробности — в материале «Известий».

Бизнес регионов

В апреле стало известно о разоблачении крупного нелегального производства сигарет в Ростовской области — только готовой продукции в цехах изъяли на 343,5 млн рублей (свыше 2 млн пачек). Кроме того, было обнаружено 450 тыс. поддельных акцизных марок. Действовало шесть производственных линий по изготовлению и упаковке товара.

Сигареты

Фото: Telegram

В Орске завершено расследование в отношении бизнесменов, которые продавали контрафактные сигареты под видом известных брендов. Во время обысков (они проводились по 20 адресам) сотрудники полиции изъяли 30 тыс. пачек поддельных сигарет и около 1 млн рублей. Ущерб правообладателям составил более 5 млн рублей. Товар закупался через интернет. Также недавно был задержан мужчина с крупной партией поддельных сигарет (свыше 1100 пачек) без акцизных марок в Челябинской области. А у 35-летнего жителя Вичуги (Ивановская область) изъяли сигарет на 14 млн рублей. Товар сбывался и оптом, и в розницу. Еще одна крупная сеть табачных «цеховиков» была ликвидирована в Подмосковье — там никотинового контрафакта полицейские изъяли на 225 млн рублей.

— Часто эти цеха размещаются на территории бывших промышленных объектов или на территории действующих промплощадей, — рассказывает источник «Известий» в полиции. — Работниками могут быть представители моноэтнических сообществ, часто иностранцы. Эти лишнего никому не расскажут, силовикам так уж точно.

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Трафик из Белоруссии

Одним из важных маркеров засилья контрафактной продукции остаются данные таможенников, которые с завидной регулярностью сталкиваются с попытками ввоза в страну сигарет в обход правил. Источник «Известий» в правоохранительных органах сообщил о нескольких расследованиях по факту нарушения антитабачного законодательства России и таможенных правил. Так, следовавший из Белоруссии грузовик попытались на трассе М1 остановить таможенники, но шофер скрылся и покинул автомобиль. В грузовом отсеке было обнаружено свыше миллиона пачек сигарет с фильтром. Возбуждено дело о производстве, приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере.

Таможня
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Впрочем, по мнению адвоката, управляющего партнера AVG Legal Алексея Гавришева, с остановкой и досмотром фуры из Белоруссии на территории России не всё так просто.

— По общему правилу, такую машину без какой-либо ориентировки российские правоохранительные органы не должны были проверять, так как Белоруссия, откуда ехала машина, входит в Евразийский экономический союз с Россией, а все таможенные процедуры такой груз должен был пройти еще в Белоруссии, — рассказывает адвокат. — Поэтому такую машину хотели задержать точно за что-то другое, тем более сама по себе транспортировка подакцизного товара без нанесенных акцизных марок не составляет какого-либо правонарушения.

На 308-м километре трассы М9 «Балтия» в январе задержали члена группировки, перевозившего сигареты «белорусского происхождения». Товар был спрятан в металлическом контейнере на грузовике Mercedes-Benz. Водитель-россиянин не имел документов на груз. При осмотре обнаружилось, что партия сигарет почти в 200 тыс. штук не была помечена акцизными марками РФ. Стоимость партии оценивается в 27 млн рублей.

Белоруссия давно стала ключевым поставщиком нелегальных сигарет на российский рынок в европейской части страны, рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах. Причины кроются в разнице стоимости акцизной марки и отпускной цене на табачную продукцию в России и Белоруссии. Некоторые марки сигарет в соседней стране в два с лишним раза дешевле, чем в России.

— Это делает поставки табачных изделий из Белоруссии особенно выгодными для контрабандистов.

Табак
Фото: Global Look Press/Johannes Neudecker

По его словам, производство сигарет в Белоруссии более гибкое и дешевое, чем в России. Далее их прячут в грузах, таких как металлический лом или другие товары, чтобы минимизировать вероятность обнаружения. Контрабандисты обычно выбирают менее охраняемые участки границы, используя как официальные пограничные переходы, так и более уязвимые места, такие как лесные зоны и малозаселенные районы.

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Никотин с востока

Еще один канал поставок нелегальной табачной продукции — через границу с Китаем. География трафика охватывает восточную часть России.

В апреле был выявлен факт незаконного оборота табачной и никотиносодержащие продукции, сообщили в Росалкогольтабакконтроле.

«В ходе осмотра складского помещения контейнерного типа в городе Владивостоке, а также автомобильного транспорта в городе Уссурийске выявлено хранение с целью сбыта табачной продукции без документов, <...> без маркировки федеральными специальными марками и средствами идентификации, с поддельными федеральными специальными марками и неидентифицируемыми кодами Data Matrix. Из оборота изъято 9064 пачки сигарет различных наименований», — говорится в сообщении службы.

Табак

Фото: Telegram

По данным источника «Известий», продукция была произведена в Китае. Еще одна крупная партия никотиносодержащей продукции (в том числе электронные системы доставки никотина) была изъята в Екатеринбурге в марте. Всего обнаружено 6853 упаковки никотиносодержащей жидкости и 3247 штук ЭСДН, предположительно, китайского происхождения.

Свыше 45 тыс. электронных, 200 коробок никотиносодержащей жидкости, 600 упаковок снюсов на общую стоимость свыше 40 млн рублей изъяли полицейские в Хакасии. Вся продукция была ввезена в регион из Восточной Азии. Задержано семь человек.

«Также изъяты компьютерная техника, оборудование для печати поддельной маркировки, пять транспортных средств, финансово-хозяйственная документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Нелегальная продукция направлена на экспертное исследование для установления уровня содержания никотина», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мнение

— На первый взгляд это кажется банальной контрабандой сигарет, — рассказывает о нелегальном ввозе в Россию никотиносодержащей продукции председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе. — Однако контрабанда акцизных товаров находится под особым контролем, и здесь как минимум уже есть состав преступления.

Таможня
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он уточнил, что в случае подделки сигарет в особо крупном размере речь может идти об использовании чужого товарного знака, незаконной предпринимательской деятельности и целом ряде других преступлений.

— Существенные поступления в бюджет идут за счет акцизов. Когда товар проникает в Россию таким путем, он зачастую не очень хорошего качества, хотя контрабанда может быть и качественной. Но в первую очередь это существенные потери для бюджета, — говорит Трапаидзе.

По словам адвоката, сейчас благодаря введению специальных марок, содержащих информацию о происхождении товара, заносимую в единую базу данных, подобные схемы стали более затруднительными для контрабандистов.

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Как реализуют

По словам источника «Известий» в правоохранительных органах, продукцию, изготавливаемую в подпольных цехах на территории России, часто развозят по небольшим несетевым магазинам в регионах, где реализуют среди местного населения под видом легальной продукции.

Табак
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Тенденция последних лет — дистанционная продажа табачной продукции через сервисы доставки, — говорит собеседник «Известий». — В целом это затрудняет установление виновных лиц при проведении оперативных и следственных мероприятий.

Также, по его словам, огромный поток нелегального табака циркулирует на крупных рынках, в первую очередь столичных.

— Рекламу своей продукции они размещают в том числе через Telegram-каналы. Для связи используют мессенджеры, привязанные к номерам телефонов, зарегистрированным в других странах. Дисконт существенный, курево там покупают как обычные граждане, так и владельцы торговых точек, — говорит собеседник.

Автор цитаты

По данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, с июля по сентябрь было конфисковано почти 12,5 тыс. л и свыше 36 тыс. единиц жидкостей для ЭСДН. Более всего было изъято в Башкирии, Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской, Воронежской и Омской областях и Краснодарском крае

По данным из открытых источников, бюджет страны недополучает около 100 млрд рублей из-за рынка контрафактного табака.

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