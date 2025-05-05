Дымовые замесы: откуда в РФ поступает нелегальный табак

В России продолжают торговать контрафактными сигаретами, несмотря на активное противодействие властей. Подпольные цеха работают как внутри страны, так и за рубежом. В частности, гигантские партии контрафакта поступают из Белоруссии и Восточной Азии. В МВД сообщили об изъятии крупной партии парогенераторов и электронных сигарет и никотиносодержащих жидкостей, ввезенных в страну с партией мягких игрушек и бытовой техники. Подробности — в материале «Известий».

Бизнес регионов

В апреле стало известно о разоблачении крупного нелегального производства сигарет в Ростовской области — только готовой продукции в цехах изъяли на 343,5 млн рублей (свыше 2 млн пачек). Кроме того, было обнаружено 450 тыс. поддельных акцизных марок. Действовало шесть производственных линий по изготовлению и упаковке товара.

Фото: Telegram

В Орске завершено расследование в отношении бизнесменов, которые продавали контрафактные сигареты под видом известных брендов. Во время обысков (они проводились по 20 адресам) сотрудники полиции изъяли 30 тыс. пачек поддельных сигарет и около 1 млн рублей. Ущерб правообладателям составил более 5 млн рублей. Товар закупался через интернет. Также недавно был задержан мужчина с крупной партией поддельных сигарет (свыше 1100 пачек) без акцизных марок в Челябинской области. А у 35-летнего жителя Вичуги (Ивановская область) изъяли сигарет на 14 млн рублей. Товар сбывался и оптом, и в розницу. Еще одна крупная сеть табачных «цеховиков» была ликвидирована в Подмосковье — там никотинового контрафакта полицейские изъяли на 225 млн рублей.

— Часто эти цеха размещаются на территории бывших промышленных объектов или на территории действующих промплощадей, — рассказывает источник «Известий» в полиции. — Работниками могут быть представители моноэтнических сообществ, часто иностранцы. Эти лишнего никому не расскажут, силовикам так уж точно.

Трафик из Белоруссии

Одним из важных маркеров засилья контрафактной продукции остаются данные таможенников, которые с завидной регулярностью сталкиваются с попытками ввоза в страну сигарет в обход правил. Источник «Известий» в правоохранительных органах сообщил о нескольких расследованиях по факту нарушения антитабачного законодательства России и таможенных правил. Так, следовавший из Белоруссии грузовик попытались на трассе М1 остановить таможенники, но шофер скрылся и покинул автомобиль. В грузовом отсеке было обнаружено свыше миллиона пачек сигарет с фильтром. Возбуждено дело о производстве, приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Впрочем, по мнению адвоката, управляющего партнера AVG Legal Алексея Гавришева, с остановкой и досмотром фуры из Белоруссии на территории России не всё так просто.

— По общему правилу, такую машину без какой-либо ориентировки российские правоохранительные органы не должны были проверять, так как Белоруссия, откуда ехала машина, входит в Евразийский экономический союз с Россией, а все таможенные процедуры такой груз должен был пройти еще в Белоруссии, — рассказывает адвокат. — Поэтому такую машину хотели задержать точно за что-то другое, тем более сама по себе транспортировка подакцизного товара без нанесенных акцизных марок не составляет какого-либо правонарушения.

На 308-м километре трассы М9 «Балтия» в январе задержали члена группировки, перевозившего сигареты «белорусского происхождения». Товар был спрятан в металлическом контейнере на грузовике Mercedes-Benz. Водитель-россиянин не имел документов на груз. При осмотре обнаружилось, что партия сигарет почти в 200 тыс. штук не была помечена акцизными марками РФ. Стоимость партии оценивается в 27 млн рублей.

Белоруссия давно стала ключевым поставщиком нелегальных сигарет на российский рынок в европейской части страны, рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах. Причины кроются в разнице стоимости акцизной марки и отпускной цене на табачную продукцию в России и Белоруссии. Некоторые марки сигарет в соседней стране в два с лишним раза дешевле, чем в России.

— Это делает поставки табачных изделий из Белоруссии особенно выгодными для контрабандистов.

Фото: Global Look Press/Johannes Neudecker

По его словам, производство сигарет в Белоруссии более гибкое и дешевое, чем в России. Далее их прячут в грузах, таких как металлический лом или другие товары, чтобы минимизировать вероятность обнаружения. Контрабандисты обычно выбирают менее охраняемые участки границы, используя как официальные пограничные переходы, так и более уязвимые места, такие как лесные зоны и малозаселенные районы.

Никотин с востока

Еще один канал поставок нелегальной табачной продукции — через границу с Китаем. География трафика охватывает восточную часть России.

В апреле был выявлен факт незаконного оборота табачной и никотиносодержащие продукции, сообщили в Росалкогольтабакконтроле.

«В ходе осмотра складского помещения контейнерного типа в городе Владивостоке, а также автомобильного транспорта в городе Уссурийске выявлено хранение с целью сбыта табачной продукции без документов, <...> без маркировки федеральными специальными марками и средствами идентификации, с поддельными федеральными специальными марками и неидентифицируемыми кодами Data Matrix. Из оборота изъято 9064 пачки сигарет различных наименований», — говорится в сообщении службы.

Фото: Telegram

По данным источника «Известий», продукция была произведена в Китае. Еще одна крупная партия никотиносодержащей продукции (в том числе электронные системы доставки никотина) была изъята в Екатеринбурге в марте. Всего обнаружено 6853 упаковки никотиносодержащей жидкости и 3247 штук ЭСДН, предположительно, китайского происхождения.

Свыше 45 тыс. электронных, 200 коробок никотиносодержащей жидкости, 600 упаковок снюсов на общую стоимость свыше 40 млн рублей изъяли полицейские в Хакасии. Вся продукция была ввезена в регион из Восточной Азии. Задержано семь человек.

«Также изъяты компьютерная техника, оборудование для печати поддельной маркировки, пять транспортных средств, финансово-хозяйственная документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Нелегальная продукция направлена на экспертное исследование для установления уровня содержания никотина», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мнение

— На первый взгляд это кажется банальной контрабандой сигарет, — рассказывает о нелегальном ввозе в Россию никотиносодержащей продукции председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе. — Однако контрабанда акцизных товаров находится под особым контролем, и здесь как минимум уже есть состав преступления.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он уточнил, что в случае подделки сигарет в особо крупном размере речь может идти об использовании чужого товарного знака, незаконной предпринимательской деятельности и целом ряде других преступлений.

— Существенные поступления в бюджет идут за счет акцизов. Когда товар проникает в Россию таким путем, он зачастую не очень хорошего качества, хотя контрабанда может быть и качественной. Но в первую очередь это существенные потери для бюджета, — говорит Трапаидзе.

По словам адвоката, сейчас благодаря введению специальных марок, содержащих информацию о происхождении товара, заносимую в единую базу данных, подобные схемы стали более затруднительными для контрабандистов.

Как реализуют

По словам источника «Известий» в правоохранительных органах, продукцию, изготавливаемую в подпольных цехах на территории России, часто развозят по небольшим несетевым магазинам в регионах, где реализуют среди местного населения под видом легальной продукции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Тенденция последних лет — дистанционная продажа табачной продукции через сервисы доставки, — говорит собеседник «Известий». — В целом это затрудняет установление виновных лиц при проведении оперативных и следственных мероприятий.

Также, по его словам, огромный поток нелегального табака циркулирует на крупных рынках, в первую очередь столичных.

— Рекламу своей продукции они размещают в том числе через Telegram-каналы. Для связи используют мессенджеры, привязанные к номерам телефонов, зарегистрированным в других странах. Дисконт существенный, курево там покупают как обычные граждане, так и владельцы торговых точек, — говорит собеседник.

Автор цитаты По данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, с июля по сентябрь было конфисковано почти 12,5 тыс. л и свыше 36 тыс. единиц жидкостей для ЭСДН. Более всего было изъято в Башкирии, Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской, Воронежской и Омской областях и Краснодарском крае