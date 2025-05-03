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4 мая — Проклов день: история, традиции, народные приметы

Народный праздник Проклов день отметят в России 4 мая
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Ежегодно 4 мая православные верующие чтят память священномучеников Прокула, Соссии, Фавста и других, отдавших жизнь за веру во времена преследования христиан императором Диоклетианом. В народном календаре праздник носит название Проклов день. В 2025 году он выпадает на воскресенье. О его истории, традициях и приметах читайте в материале «Известий».

Проклов день – 2025: история праздника

Во времена правления римского императора Диоклетиана, в начале IV века, христианская церковь переживала один из самых жестоких периодов гонений в своей истории. Около 305 года жертвами репрессий стали епископ Януарий (Ианнуарий) и христиане Прокул, Соссий, Фавст, Дисидерий, Евтихий и Акутион. Их имена вошли в историю как символы стойкости веры и мужества перед лицом смертельной угрозы.

Святитель Януарий был арестован за открытое исповедание христианства и доставлен на суд к правителю Кампании Тимофею. Епископа подвергли жестоким пыткам, бросили в раскаленную печь, однако огонь не причинил ему вреда — он вышел из пламени невредимым, что потрясло как очевидцев, так и самого судью.

Среди свидетелей казни оказались диакон Фавст и чтец Дисидерий, которые не смогли сдержать слез при виде страданий своего наставника. В результате их принадлежность к христианству была раскрыта, они также были схвачены властями.

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В той же темнице находились ранее арестованные за веру диаконы Прокул и Соссий, а также миряне Евтихий и Акутион. На следующее утро всех исповедников вывели на арену к диким зверям, как того требовал языческий обычай. Однако животные не причинили мученикам вреда. Судья, стремясь найти объяснение происходящему, обвинил христиан в колдовстве, но в этот момент внезапно ослеп. После молитвы святителя Януария он обрел зрение, однако, несмотря на чудесное исцеление, не раскаялся и, движимый яростью, отдал приказ казнить всех узников.

Тела мучеников были погребены верующими из разных городов Кампании. Неаполитанцы перенесли к себе останки Януария, а также собрали его кровь, запекшуюся на земле после казни. Согласно церковному преданию, когда сосуд был поставлен рядом с мощами святого, она вновь стала жидкой, словно только что пролитая.

С тех пор священномученик Януарий почитается как один из главных покровителей Неаполя. Его мощам приписывается множество чудес. Одно из наиболее известных связано с извержением Везувия, когда, благодаря молитвам к святому, потоки лавы остановились на подступах к городу. В другой раз, по преданию, икона с его изображением вернула к жизни умершего ребенка.

Народные традиции праздника, отмечаемого 4 мая

Хотя церковный календарь в этот день вспоминает сразу нескольких святых, на Руси 4 мая носит название Проклов день. Это связано как с популярностью самого имени среди крестьян, так и с его схожестью по звучанию со словом «проклинать». В народной традиции в праздник проводились обряды по изгнанию нечисти и защите от темных сил.

Рано утром старики направлялись за деревню, обращались лицом к западу (стороне, которую связывали с тьмой и злом) и читали защитные заговоры. В праздник люди избегали одиночных походов в лес, так как, согласно легендам, в это время там бродили духи, которые могли увести человека в чащу.

На Руси с приходом Проклова дня наступал так называемый ляльный период — пора народных гуляний, песен, хороводов и поисков пары. Девушки водили хороводы вокруг цветущих яблонь, а юноши присматривались к будущим невестам.

Что можно и нельзя делать 4 мая, в Проклов день

В старину Проклов день сопровождался рядом запретов и суеверий. Особое внимание уделялось защите домашнего пространства. Категорически запрещалось в праздник открывать окна и двери. Предки верили, что так в дом может проникнуть нечисть, неся с собой болезни и бедность.

Не следовало принимать гостей, так как незваный гость мог «унести» удачу хозяев. Особое внимание уделяли детям, малышей не оставляли одних, опасаясь, что нечистая сила может их испугать и вызвать заикание.

В праздник предки избегали красной одежды. Согласно поверьям, такой наряд мог «накликать» ссору и разлад в семье.

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Также 4 мая не рекомендовалось посещать кладбища. Существовало поверье, что в Проклов день в подобных местах можно встретить людей, владеющих колдовскими практиками, способными навести порчу.

Кроме того, запрещалось рубить деревья, ломать ветви или вредить земле. Считалось, что любое насилие над природой в этот день может обернуться неурожаем, болезнями и нищетой. Дурным предзнаменованием было попасть на Прокла под дождь, так как промокший человек мог лишиться здоровья.

Народные приметы на Проклов день

4 мая предки внимательно наблюдали за природой, стараясь предсказать, каким будет лето. Если к этому времени расцвела черемуха, ожидали жару и засуху. А если яблони покрывались цветами, надеялись на теплый и благоприятный июнь.

Гром на Прокла считался добрым знаком — крестьяне крестились и радовались, считая его предвестником обильного урожая. Если же громовых раскатов слышно не было, возносили молитвы и просили у Бога милости и плодородия.

Ранее «Известия» рассказали о народных приметах и запретах на Радоницу.

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