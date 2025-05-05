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Врач раскрыла главные ошибки в уходе за зубами

Врач Чепуркова: уход за полостью рта должен длиться 15–30 минут в день
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Фото: Global Look Press/Wolfram Steinberg
dzen
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Даже при регулярной чистке зубов многие сталкиваются с кариесом, воспалением десен и неприятным запахом изо рта. Врач с 26-летним опытом, спикер REVIXAN Ольга Чепуркова 5 мая рассказала «Известиям», что проблема кроется в неправильном подходе к гигиене полости рта.

Основная ошибка, по словам эксперта, — подмена понятий. Многие ошибочно считают, что использование ополаскивателей, паст и спреев достаточно для поддержания чистоты. Однако настоящую гигиену обеспечивают только три инструмента: обычная зубная щетка, монопучковая щетка и межзубные ершики. Все остальные средства являются лишь вспомогательными и должны подбираться индивидуально специалистом.

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Особое внимание врач уделила технике чистки. Она заявила, что около 80% пациентов не умеют правильно удалять биопленку — бактериальный налет, который становится основной причиной проблем с деснами.

«Без индикации биопленки — окрашивания налета — невозможно понять, где зубы действительно очищены, а где нет. Среднее время, необходимое для полноценной гигиены, — от 15 до 30 минут в день. Увы, большинство ограничиваются двумя минутами», — отметила специалист.

По ее словам, немаловажную роль играет и питание. Преобладание в рационе мягких, рафинированных продуктов снижает естественное очищение зубов. Стоматолог рекомендует чаще употреблять твердые овощи и фрукты — яблоки, морковь, сельдерей. Также важно поддерживать водный баланс: сухость во рту создает благоприятные условия для размножения патогенных бактерий.

Для достижения наилучшего результата профессор советует сочетать традиционные методы ухода с современными технологиями. Использование ирригаторов, индикаторов налета и специальных кап для фотодинамической терапии помогает усилить защиту полости рта. Однако эксперт подчеркнула: эти устройства не заменяют, а лишь дополняют базовую гигиену.

«Чистые зубы не могут болеть. Грамотно организованный уход за полостью рта не только избавит от неприятного запаха, но и сохранит зубы здоровыми на десятилетия. Главное — не откладывать визит к специалисту, ведь профилактика всегда проще и дешевле, чем лечение», — посоветовала Чепуркова.

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