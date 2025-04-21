Сладость не в радость: какие продукты содержат скрытый сахар

Есть и не толстеть вполне возможно, если выбирать для питания продукты без добавленного сахара. Подсластители улучшают вкус, но обладают эффектом бомбы замедленного действия. Люди не учитывают скрытую опасность и ставят под угрозу свое здоровье и красоту. В каких продуктах замаскирован сахар, можно ли прожить без глюкозы и чем заменить плюшки и ватрушки — в материале «Известий».

Зачем нужен сахар

Врач общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев подчеркивает, что глюкоза необходима для нашего организма — это основной источник энергии, нехватка которой приводит к развитию патологий, например к мышечной слабости, апатии, нарушению формирования клеток крови (эритроцитов).

— В тандеме с кислородом глюкоза обеспечивает питание эритроцитов, это иммунная поддержка организма. Но речь идет о натуральном, природном сахаре , — уточняет эксперт. — Необходим так называемый хороший сахар — тот, что содержится в необработанных продуктах. В основном это овощи и фрукты, например хурма, арбуз, кукуруза и другие сезонные плоды.

Помимо сахара в овощах содержатся полезные минеральные вещества, витамины и клетчатка, подсказывает доктор Прокофьев. При взаимодействии с содержащимся в продукте сахаром они нейтрализуют его негативное действие.

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«Плохой», переработанный сахар ведет себя иначе. Он оказывает разрушительное действие на весь организм, в частности негативно влияет на работу головного мозга и нервной системы.

— Употребление сладостей ведет к перепадам уровня сахара в организме, а такие перепады негативно воспринимаются центральной нервной системой. В результате нарушается работа нейронов, — поясняет врач.

Кроме того, обильное потребление сахара ведет к развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, а также кариозному поражению зубов, что, в свою очередь, отрицательно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.

— Появляются нарушения, связанные с липидным обменом и формированием атеросклеротических бляшек, увеличивается индекс массы тела. Ожирение приводит к развитию метаболических процессов, повышающих риск развития сахарного диабета и поражения поджелудочной железы, — комментирует эксперт.

Можно ли использовать подсластители

Опасность не всегда очевидна. Производители продуктов порой прячут информацию о содержании сахара, предостерегает Денис Прокофьев. Чтобы понять, содержатся ли в продукте скрытые сахара, эксперт советует искать на упаковке не только слово «сахар», но и такие названия, как сахароза, фруктоза и декстроза.

— Создано большое количество альтернатив, так называемых сахарозаменителей. Да, они дают возможность снизить риск осложнений, разрешены для питания даже людям с сахарным диабетом. Но и тут не должно быть иллюзий. Любой сахарозаменитель всё равно повышает уровень глюкозы в организме, но просто без резких перепадов , — комментирует врач общей практики.

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Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ, кандидат медицинских наук Анастасия Лебедева отмечает, что скрытый сахар содержат томатные соусы, пакетированные соки, газированные напитки, сладкие соусы, добавки для кофе, шоколадные батончики, энергетические напитки, йогурты, молочные коктейли. Всё это не только вредит фигуре, но и увеличивает риск возникновения ожирения, диабета, гипертонии, сердечной недостаточности, подчеркивает эксперт.

— Сладость делает продукты более привлекательными для потребителя, может маскировать неприятный вкус. Консервы, колбасы, кисломолочные продукты зачастую имеют в составе добавленный сахар , — разъясняет Анастасия Лебедева.

Диетолог рекомендует внимательно изучать состав продукта, перед тем как решиться на покупку. Для минимизации включения в рацион питания незапланированных углеводов Анастасия Лебедева рекомендует приобретать кисломолочные продукты с пометкой «без сахара», выбирать несладкие соусы. Вред подсластителей не только в калорийности. Пищевые добавки обманывают вкусовые рецепторы, притупляют чувство насыщения, человек съедает в несколько раз больше пищи , предостерегает эксперт.

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— При регулярном употреблении продуктов с пищевыми добавками, улучшающими вкус, стремительно идет набор веса, а при ожирении в три раза быстрее развиваются сердечно-сосудистые заболевания: гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, — говорит Лебедева.

Отличить товар с «плохим» сахаром просто — не надо покупать продукты в красивых коробочках, банках и бутылках, резюмирует Прокофьев.

Финики и калорийность

Анастасия Лебедева не советует также добавлять сахар или варенье в творог или кашу. В этих продуктах уже содержится определенное количество углеводов. Необходимое количество сахара человек в норме получает с полезными продуктами , подчеркивает доктор Прокофьев. К натуральным источникам сахара, помимо фруктов и овощей, относятся крупы, молоко и орехи. А для улучшения вкуса добавить в творог, кефир или кашу можно, например, сухофрукты и сладкие ягоды и фрукты: бананы, манго, груши, виноград, клубнику и т.д.

— Фрукты и сахаристые овощи лучше добавлять в рацион в качестве десертов, целиком или в протертом виде, что способствует сохранению клетчатки, которая замедляет всасывание сахаров в кровь и не вызывает пиковых выбросов инсулина поджелудочной железой , — советует Анастасия Лебедева.

Впрочем, эксперты предостерегают, что во всем необходимо соблюдать норму. В сухофруктах, например, сахара больше, чем в свежих плодах. Поэтому их потребление нужно контролировать — съедать не более 30 г в день.

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— Например, финики богаты фруктовым сахаром — фруктозой. Причем углеводы составляют более 60% пищевой ценности этого продукта. Отсюда достаточно высокая калорийность — 270–290 ккал на 100 г продукта , — комментирует Анастасия Лебедева.

По словам доцента, все сладкие фрукты и ягоды имеют высокое содержание фруктового сахара, который также способствует выбросу инсулина в кровь и участвует в обмене веществ. Поэтому при избыточном употреблении подобных продуктов появляется риск отложения лишних углеводов в жировую ткань.

Чувство меры не помешает и в тех случаях, когда сахар пытаются заменить медом. Денис Прокофьев отмечает, что этот продукт нужно есть дозированно, особенно людям с нарушениями углеводного обмена. Кроме того, мед — это мощный аллерген.

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— В составе меда содержится 75–80% углеводов (глюкоза, фруктоза, мальтоза, декстрин, сахароза), — дополняет Лебедева. — Мед не уступает по калорийности сахару, поэтому мнение о меде как о диетическом продукте — ошибочное.

Доцент также советует ограничивать употребление меда не только тем, кто страдает ожирением и сахарным диабетом, но и здоровым людям.

— Также желательно употреблять мед до 18 часов, чтобы исключить его влияние на избыточный выброс инсулина в вечерние и ночные часы, — комментирует Анастасия Лебедева.