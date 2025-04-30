Бастрыкин и сотрудники СК РФ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
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- Бастрыкин и сотрудники СК РФ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин и сотрудники ведомства возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве. Об этом 30 апреля сообщили на сайте СК России.
В церемонии возложения цветов также поучаствовали первый заместитель председателя СК РФ Эдуард Кабурнеев, заместители Бастрыкина, руководители подразделений центрального аппарата и территориальных следственных органов, их ветераны, а также руководство и обучающиеся образовательных учреждений СК России.
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