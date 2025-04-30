Репетиции парада Победы – 2025: даты, расписание, перекрытие улиц в Москве

Ежегодно 9 мая в России отмечается День Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Знаменательная дата посвящена подвигу советских солдат, которые с июня 1941 по май 1945 года достойно сражались с немецко-фашистскими захватчиками. В память об этом событии во многих городах России проходят парады Победы, главный из них — на Красной площади в Москве. В 2025 году парад будет посвящен 80-летнему юбилею победы. Незадолго до 9 Мая на улицах столицы проводятся репетиции шествия, в связи с чем некоторые улицы в центре Москвы перекрывают. Расписание репетиций и схема дорожных перекрытий — в материале «Известий».

Репетиция парада Победы – 2025: расписание — когда и во сколько

Парад Победы на главной площади столицы считается одним из важнейших символов памяти о Великой Отечественной войне. Однако его история не была непрерывной: после 1945 года мероприятия временно прекратили — парады не проводились в 1946 и 1947 годах, а в 1948-м традиция была полностью прервана почти на два десятилетия. Лишь в 1965 году, к 20-летию Победы, торжественное шествие вернули. В дальнейшем парады состоялись в 1985 и 1990 годах, а после 50-летнего юбилея Победы они проводятся ежегодно.

По случаю годовщины «Известия» запустили спецпроект «80 дней до Победы». В рамках него публикуются статьи издания времен войны, полный список которых можно найти в электронном архиве. Также создан виртуальный музей к 80-летию Победы, где представлены фотографии военных лет и герои войны. Теперь увидеть их можно в том числе на медиафасадах в разных городах России.

В 2025 году парад по традиции состоится на Красной площади 9 мая. Начало запланировано на 10:00, завершение — в полдень. В этом году ожидается, что юбилейный парад посетят лидеры 20 иностранных государств.

Традиционно в параде будет задействована военная техника, участие примут все рода войск Вооруженных сил России, представители различных силовых структур и курсанты военных академий. Общее количество участников составит более 10 тыс. человек.

Первая репетиция парада Победы с участием пеших колонн прошла в марте в подмосковном Алабино в Наро-Фоминском районе. В процессе подготовки военнослужащие отрабатывали строевой шаг и синхронизацию движения.

На Красной площади в Москве первая репетиция прошла 29 апреля, следующее подготовительное мероприятие ожидается 3 мая в 16:30, а генеральная репетиция пройдет 7 мая в 5:00.

Где посмотреть на военную технику во время репетиции парада 9 Мая

Маршрут движения транспорта во время репетиций и в начале парада Победы на протяжении многих лет остается практически неизменным. Военная техника традиционно движется от Звенигородского шоссе к Баррикадной, затем через Триумфальную площадь выходит на Тверскую улицу, минует Манежную и направляется к Красной площади.

После завершения торжественного мероприятия колонны покидают центр города другим маршрутом — через Васильевский спуск и Кремлевскую набережную, далее по Моховой улице выезжают на Новый Арбат, снова проходят через Баррикадную и возвращаются к месту сбора в районе Нижних Мневников.

Авиационную часть парада удобнее всего наблюдать с Кремлевской и Софийской набережных, а также с Ленинградского шоссе и вблизи Белорусского вокзала. Тверская улица — одна из лучших точек для наблюдения за военной техникой.

Перекрытие в Москве для репетиции парада: карта, даты

На фоне репетиций парада в центре Москвы вводятся временные ограничения движения, напомнили власти столицы. В местах перекрытий будет запрещена парковка, а в некоторых районах закроют пешеходные переходы. Ограничения снимут после окончания мероприятия.

Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru

В промежутке с 16:30 до 19:00 3 мая в российской столице будут перекрыты улицы: 1-я Тверская Ямская, Волгоградский проспект, Новинский бульвар, Оружейный переулок.

Во время генеральной репетиции рано утром 7 мая ограничения движения коснутся улиц Гашека, Кадашевской и Котельнической набережных, Оружейного переулка, улиц Петровка, Солянка, Моховая, Пречистенская набережная и Тверского бульвара.

Для пешеходов 3, 7 и 9 мая будут закрыты подземные переходы на Волгоградском проспекте, Кремлевской набережной, Марксистской, Новом Арбате, Садовом кольце и Тверской. Единственный подземный пешеходный переход на Тверской улице будет работать у метро «Маяковская».