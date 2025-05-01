Эксперт спрогнозировал курс рубля на май
В мае курс рубля будет зависеть от внешних факторов, прежде всего от действий США и Китая. Российская валюта в апреле укрепилась более чем на 4% к доллару и юаню, но ослабла к евро. Об этом рассказал «Известиям» 1 мая руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.
Укрепление рубля в апреле связано не с внутренними причинами, а с внешними. Во-первых, рубль потерял 0,8% к евро. Во-вторых, динамика USD/RUB совпала с падением индекса DXY, который отражает силу доллара на мировом рынке. В-третьих, евро подорожал к доллару на 4,3% за месяц. Это подтверждает, что ситуация зависит от торгового противостояния США и Китая.
По его словам, в мае внутренние факторы обычно играют меньшую роль из-за сниженной активности на фоне праздников.
«Исторически май — спокойный месяц для рубля. Если исключить аномальный 2022 год, колебания USD/RUB укладывались в диапазон –4,5–2,4%, EUR/RUB — –3,6–2,8%, а CNY/RUB — –4,1–3,9%. В этом году, скорее всего, резких движений не будет», — подытожил Мейнхард.
8 апреля Центральный банк России сообщил, что курс рубля укрепился в марте благодаря хорошему торговому балансу и спросу на рублевые активы. При этом отмечается, что в силу геополитической ситуации и сигналов о сохранении жесткой кредитно-денежной политики индекс Мосбиржи показал отрицательную динамику по итогам месяца.