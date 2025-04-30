В Подмосковье задержали подозреваемого в подготовке теракта против военного
В Московской области Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала мужчину, который подозревается в подготовке теракта в отношении сотрудника Минобороны РФ. Об этом 30 апреля стало известно «Известиям».
Уточняется, что фигурант на протяжении нескольких недель следил за сотрудником Минобороны России в Королеве для совершения террористического деяния. Однако его план провалился, поскольку злоумышленника задержали.
Кроме того, отмечается, что на данный момент задержанный мужчина дает показания.
В этот же день правоохранители задержали троих агентов украинских спецслужб, готовивших покушение в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) на военнослужащего добровольческого батальона, участника спецоперации по защите Донбасса. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении украинских агентов.