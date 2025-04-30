В ХМАО задержали трех готовивших покушение на участника СВО украинских агентов

Правоохранители задержали троих агентов украинских спецслужб, готовивших покушение в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) на военнослужащего добровольческого батальона, участника спецоперации по защите Донбасса. Об этом 30 апреля сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Уточняется, что фигуранты являются гражданами Украины, Белоруссии и Молдавии. Согласно данным ЦОС ФСБ, компоненты бомбы для совершении теракта молдованину передал в Ивано-Франковске украинский агент.

«При сборке указанными лицами СВУ произошла непроизвольная детонация, в результате которой разрушены две квартиры многоэтажного жилого дома в городе Ханты-Мансийске. С травмами различной степени тяжести госпитализированы пять человек, в том числе готовившие теракт», — указано в сообщении ведомства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении украинских агентов по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 («Приготовление к террористическому акту»), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 («Покушение на убийство»), ч. 2 ст. 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») УК России. Всех фигурантов заключили под стражу.

Кроме того, в ФСБ России сообщили, что на территории Молдовы и среди ее граждан с одобрения режима президента Молдавии Майи Санду продолжается деятельность украинских спецслужб, направленная на вербовку и обучение агентов, а также на обеспечение их средствами для преступлений. Затем эти агенты отправляются в Россию для осуществления терактов и диверсий.

В Нижегородской области 24 апреля задержали местного жителя по подозрению в подготовке теракта. По указанию неизвестных 50-летний мужчина планировал поджечь телевизионную башню с оборудованием мобильного провайдера в городе Лысково. Кроме того, он причастен к сбору информации о стратегических объектах. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на совершение террористического акта.