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Настройка чувств: как помочь ребенку с СДВГ в школе

Синдромом дефицита внимания в России страдают от 310 тыс. до 3 млн детей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В России не посчитаны дети, страдающие синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), однако на прошедшей в Москве конференции «Ценность каждого» заметили, что их может быть до 3 млн по всей стране. При этом очень многие из этих ребят не получают необходимой помощи и даже при хорошо развитом интеллекте не могут посещать школу. Как помочь ребенку с СДВГ в обучении, разбирались «Известия».

Сколько в России детей с СДВГ

Президент благотворительного образовательного фонда «Мархамат» Ксения Афанасьева подчеркнула, что синдром дефицита внимания имеет очень высокую распространенность в мире. При этом возникают проблемы с диагностикой, и это одна из причин, по которой нет точных данных, сколько в России детей с СДВГ.

«По данным исследований, это расстройство выявляется примерно у 6% детей, — рассказала она на конференции «Ценность каждого». — Однако в зависимости от территории и среды распространенность может достигать 10,2%. В России нет статистики, но численность детей с СДВГ можно оценить в диапазоне от 310 тыс. до 3 млн человек».

детский сад
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

При этом очень часто проявления синдрома становятся заметны еще в детском саду, однако во многих российских регионах первое обращение к специалистам происходит уже в школьном возрасте, замечает Ксения Афанасьева, а это значит, что большой пласт жизни ребенка просто выпадает из внимания врачей и педагогов.

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Что такое СДВГ

Детский психолог, тренер и методолог Центра толерантности Алена Глазкова рассказала «Известиям», что СДВГ — это официальный диагноз, который был внесен в статистические медицинские справочники еще в середине XX века. Однако долгое время нарушение поведения такого рода списывали на недостатки воспитания и плохой характер.

Лингвист, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Олеся Ивашкина рассказала «Известиям», что воспитала ребенка с СДВГ, которому сейчас уже 22 года.

— Сказать, что было трудно, не сказать ничего, — вспоминает она. — 15 лет назад в нашей стране только появлялась информация об этом расстройстве. «ММД», — сказал мне один невролог, то есть «минимальная мозговая дисфункция». Мой сын закончил 11 классов школы, учился в колледже на бюджетном отделении, сейчас работает и живет самостоятельно. Самое главное правило, на мой взгляд, — это гибкость. Нужно организовать поддержку ребенку. Ему гораздо сложнее, чем вам.

подросток
Фото: Global Look Press/Monkey Business 2 via www.imago-

Теперь подход изменился: СДВГ рассматривается как нейробиологическое расстройство, связанное с особенностями работы мозга, а именно — с нарушением дофаминовой регуляции, говорит Алена Глазкова. У людей с СДВГ возникают сложности с концентрацией внимания, они могут быть гиперактивными и плохо контролировать свои эмоции.

Эксперт отмечает, что сейчас диагностика этого расстройства учитывает целый комплекс симптомов: невнимательность, гиперактивность, импульсивность, длительность (состояние должно продолжаться более шести месяцев) и степень влияния на жизнь ребенка. Конкретные проявления могут варьироваться.

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Психолог Ника Болзан подчеркивает, что с этим состоянием можно нормально жить, но при условии «понимания, поддержки и правильно выстроенной среды».

Помогают ли таким детям в школе

На конференции «Ценность каждого» отметили, что у педагогических работников до сих пор часто не имеется компетенций для обучения детей с СДВГ, хотя очень многие учителя с ними сталкиваются.

При этом ребята могут быть просто не диагностированы. На одном из круглых столов конференции рассматривался конкретный случай: мальчик семи лет, учащийся первого класса, без медицинского диагноза. У него отмечается низкая концентрация внимания, фрагментарное усвоение материала, сложности с самостоятельной работой — постоянно требуется контроль. Он импульсивен, конфликтен, очень плохо переносит критику, эмоционально неустойчив и утомляем. При этом с заданиями гораздо лучше справляется в индивидуальной работе, чем в командной. Со сверстниками конфликтен, а одноклассники избегают с ним общения и дразнят. Это, к слову, нередкое проявление в отношении детей с СДВГ, хотя Алена Глазкова и замечает в беседе с «Известиями», что «проблема не в диагнозе, а в самой системе, где травля возможна», и жертвой может стать «любой — тихий отличник, ребенок с инвалидностью, просто не такой, как все».

школа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Эксперты подчеркивали, что в случае этого мальчика самое важное — провести медицинскую диагностику и подтвердить, что это именно СДВГ, а не какое-то другое расстройство (например, аутистического спектра). После этого уже нужно принимать меры: возможно, медикаментозные (препараты прописывает психиатр); обязательно — педагогические, которые помогут непосредственно с адаптацией в школе. Без этого, к сожалению, дети с сохранным интеллектом — причем интеллектом выше среднего — иногда просто не могут учиться в школе и вынуждены переходить на домашнее обучение.

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В случае с семилетним мальчиком, чью характеристику вынесли на разбор экспертов, отмечалось, что нужно обратить внимание на его сильные стороны, например, на то, что он хорошо работает индивидуально. Его рекомендовали посадить поближе к учителю. Помог бы и малокомплектный класс, однако с формированием таких в государственных школах есть большие сложности. Кроме того, для детей с СДВГ могут составить индивидуальный учебный план (ИУП). Это не означает, что они будут учиться дома: по ИУП ребенок осваивает образовательные программы, просто в своем, отличном от всех остальных, темпе.

школа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Для детей с особенностями развития могут создаваться и ресурсные классы. Обычно там обучаются школьники с РАС, но и для детей с СДВГ такой формат может подойти — через постепенное включение в коллектив сверстников они быстрее приобретут необходимые навыки и адаптируются.

Как учитель может помочь ребенку с СДВГ

Врач-психиатр, психотерапевт Наталья Иншакова подчеркивает, что многое зависит от того, какой вариант СДВГ у ребенка: в гиперактивном варианте дети неусидчивые, а в невнимательном не могут удержать внимание на одном предмете. Кроме того, возможны разные степени выраженности синдрома — чем он тяжелее, тем в большей мере понадобится участие врача и медикаментозного вмешательства.

Однако в любом случае важно понимать, что дети с СДВГ — это не «непослушные», не «ленивые» и не «невоспитанные», просто их мозг работает иначе: им сложнее подстраиваться под жесткие правила, и им нужна правильная поддержка, подчеркивает Алена Глазкова.

— Учителям стоит отказаться от шаблонов. Такой ученик может не высидеть урок, зато блестяще решает задачи в движении, — сказала она. — Разрешите ему делать заметки стоя, давайте короткие задания и дробите сложные на части, используйте визуальные подсказки (схемы, чек-листы, цветовые маркеры), делайте перерывы. Будьте в сотрудничестве с родителями, делитесь наблюдениями, выработайте совместную единую стратегию.

маркеры
Фото: Global Look Press

Академический директор сети билингвальных детских садов и школ Discovery Мария Вавилова рекомендует учителям минимизировать отвлекающие факторы: ребенка с СДВГ нужно посадить подальше от окон и дверей, не перегружать его визуальными стимулами.

— Используйте активные методы обучения, включая в уроки движения, игры и практические занятия, — поделилась она советами с «Известиями». — Предоставляйте четкие инструкции и с помощью уточняющих вопросов убедитесь, что ребенок понимает задание.

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По ее словам, таких детей особенно важно хвалить за успехи, даже небольшие.

школа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Клинический психолог, создатель платформы психологической помощи Dzeny Валентина Липская отмечает, что в целом очень важно создавать четкую структуру уроков — ребята с СДВГ лучше справляются, если понимают последовательность действий. Она также обращает внимание учителей на том, что нужно поддерживать доброжелательный контакт с ребенком — такие дети часто чувствуют себя «плохими». Фокусировка же на сильных сторонах ребенка позволит раскрыть ему свои сильные стороны: креативность, нестандартное мышление, высокую эмпатию.

Олеся Ивашкина рекомендует также назначить ребенка с СДВГ помощником, который будет стирать с доски, помогать в столовой во время завтрака и обеда — так он получит разрядку даже во время урока.

Как родителям помочь ребенку с СДВГ

Руководитель лаборатории Business Speech Science Research, психотерапевт Дарья Дмитриева призывает родителей ребенка с СДВГ помогать ему с управлением мотивацией: вводить маленькие «моментальные награды» за неприятные и сложные дела.

— С этим связан и лайфках дробления больших задач на маленькие шаги. Это очень важно. Большие задачи фрустрируют: не понятно, с чего начать, кажется, что ты никогда с этим не справишься. Научите ребенка раскладывать большую и сложную задачу на элементы и составлять пошаговый план, — рассказала она «Известиям». — Вместо «делай домашку» — «давай подумаем, как ты будешь делать домашку: что сначала? Что потом? Между ними хочешь сделать перерыв? На сколько?»

Важно помочь ребенку снизить последствия дефицита внимания: например, ввести привычку что-то перепроверять. Дарья Дмитриева рассказывает, что у нее самой диагностированный СДВГ, и, чтобы с ним справляться, она развила привычки: всегда осматривает место, когда уходит из кафе или транспорта, чтобы ничего не забыть; ведет списки дел и вещей; в школе перепроверяет ответы по очереди — сначала пунктуацию, потом грамматику.

домашнее задание
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Также важно научиться контролировать импульсивность. Для этого она предлагает научить ребенка игре в «замри» — по этому слову нужно замирать на пять секунд. Детей постарше можно научить правилу «посчитай до пяти перед тем, как это сделать» — это поможет контролировать желание выкрикивать или перебивать.

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Дарья Дмитриева подчеркивает, что для людей с СДВГ «буквально необходим» спорт, так как он помогает снизить дисбаланс нейромедиаторов (например, дофамина), за счет чего симптомы становятся более подконтрольными.

держаться за руки
Фото: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/AndrIi Kovnir

Ника Болзан подчеркивает, что самое важное — перестать воспринимать поведение ребенка как вызов или манипуляцию, так как дети с СДВГ часто сами страдают от своей импульсивности, быстрой утомляемости, трудностей с выполнением инструкций. Для ребенка нужно создать атмосферу, в которой он почувствует себя в безопасности.

— Обязательно стоит понять, как СДВГ повлияло на уровень психологического благополучия и самооценку ребенка, — добавила психолог. — Иногда необходимо работать и с глубинными последствиями, в том числе с детскими травмами. В исследовании 2016 года доказано, что эмоциональная нестабильность с СДВГ часто связана с травматическими эпизодами из детства, которые могут усилить проявления СДВГ и затруднить процесс адаптации. СДВГ — это не слабость и не недостаток. Это иная настройка нервной системы, к которой важно найти подход.

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