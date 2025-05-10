Настройка чувств: как помочь ребенку с СДВГ в школе
В России не посчитаны дети, страдающие синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), однако на прошедшей в Москве конференции «Ценность каждого» заметили, что их может быть до 3 млн по всей стране. При этом очень многие из этих ребят не получают необходимой помощи и даже при хорошо развитом интеллекте не могут посещать школу. Как помочь ребенку с СДВГ в обучении, разбирались «Известия».
Сколько в России детей с СДВГ
Президент благотворительного образовательного фонда «Мархамат» Ксения Афанасьева подчеркнула, что синдром дефицита внимания имеет очень высокую распространенность в мире. При этом возникают проблемы с диагностикой, и это одна из причин, по которой нет точных данных, сколько в России детей с СДВГ.
«По данным исследований, это расстройство выявляется примерно у 6% детей, — рассказала она на конференции «Ценность каждого». — Однако в зависимости от территории и среды распространенность может достигать 10,2%. В России нет статистики, но численность детей с СДВГ можно оценить в диапазоне от 310 тыс. до 3 млн человек».
При этом очень часто проявления синдрома становятся заметны еще в детском саду, однако во многих российских регионах первое обращение к специалистам происходит уже в школьном возрасте, замечает Ксения Афанасьева, а это значит, что большой пласт жизни ребенка просто выпадает из внимания врачей и педагогов.
Что такое СДВГ
Детский психолог, тренер и методолог Центра толерантности Алена Глазкова рассказала «Известиям», что СДВГ — это официальный диагноз, который был внесен в статистические медицинские справочники еще в середине XX века. Однако долгое время нарушение поведения такого рода списывали на недостатки воспитания и плохой характер.
Лингвист, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Олеся Ивашкина рассказала «Известиям», что воспитала ребенка с СДВГ, которому сейчас уже 22 года.
— Сказать, что было трудно, не сказать ничего, — вспоминает она. — 15 лет назад в нашей стране только появлялась информация об этом расстройстве. «ММД», — сказал мне один невролог, то есть «минимальная мозговая дисфункция». Мой сын закончил 11 классов школы, учился в колледже на бюджетном отделении, сейчас работает и живет самостоятельно. Самое главное правило, на мой взгляд, — это гибкость. Нужно организовать поддержку ребенку. Ему гораздо сложнее, чем вам.
Теперь подход изменился: СДВГ рассматривается как нейробиологическое расстройство, связанное с особенностями работы мозга, а именно — с нарушением дофаминовой регуляции, говорит Алена Глазкова. У людей с СДВГ возникают сложности с концентрацией внимания, они могут быть гиперактивными и плохо контролировать свои эмоции.
Эксперт отмечает, что сейчас диагностика этого расстройства учитывает целый комплекс симптомов: невнимательность, гиперактивность, импульсивность, длительность (состояние должно продолжаться более шести месяцев) и степень влияния на жизнь ребенка. Конкретные проявления могут варьироваться.
Психолог Ника Болзан подчеркивает, что с этим состоянием можно нормально жить, но при условии «понимания, поддержки и правильно выстроенной среды».
Помогают ли таким детям в школе
На конференции «Ценность каждого» отметили, что у педагогических работников до сих пор часто не имеется компетенций для обучения детей с СДВГ, хотя очень многие учителя с ними сталкиваются.
При этом ребята могут быть просто не диагностированы. На одном из круглых столов конференции рассматривался конкретный случай: мальчик семи лет, учащийся первого класса, без медицинского диагноза. У него отмечается низкая концентрация внимания, фрагментарное усвоение материала, сложности с самостоятельной работой — постоянно требуется контроль. Он импульсивен, конфликтен, очень плохо переносит критику, эмоционально неустойчив и утомляем. При этом с заданиями гораздо лучше справляется в индивидуальной работе, чем в командной. Со сверстниками конфликтен, а одноклассники избегают с ним общения и дразнят. Это, к слову, нередкое проявление в отношении детей с СДВГ, хотя Алена Глазкова и замечает в беседе с «Известиями», что «проблема не в диагнозе, а в самой системе, где травля возможна», и жертвой может стать «любой — тихий отличник, ребенок с инвалидностью, просто не такой, как все».
Эксперты подчеркивали, что в случае этого мальчика самое важное — провести медицинскую диагностику и подтвердить, что это именно СДВГ, а не какое-то другое расстройство (например, аутистического спектра). После этого уже нужно принимать меры: возможно, медикаментозные (препараты прописывает психиатр); обязательно — педагогические, которые помогут непосредственно с адаптацией в школе. Без этого, к сожалению, дети с сохранным интеллектом — причем интеллектом выше среднего — иногда просто не могут учиться в школе и вынуждены переходить на домашнее обучение.
В случае с семилетним мальчиком, чью характеристику вынесли на разбор экспертов, отмечалось, что нужно обратить внимание на его сильные стороны, например, на то, что он хорошо работает индивидуально. Его рекомендовали посадить поближе к учителю. Помог бы и малокомплектный класс, однако с формированием таких в государственных школах есть большие сложности. Кроме того, для детей с СДВГ могут составить индивидуальный учебный план (ИУП). Это не означает, что они будут учиться дома: по ИУП ребенок осваивает образовательные программы, просто в своем, отличном от всех остальных, темпе.
Для детей с особенностями развития могут создаваться и ресурсные классы. Обычно там обучаются школьники с РАС, но и для детей с СДВГ такой формат может подойти — через постепенное включение в коллектив сверстников они быстрее приобретут необходимые навыки и адаптируются.
Как учитель может помочь ребенку с СДВГ
Врач-психиатр, психотерапевт Наталья Иншакова подчеркивает, что многое зависит от того, какой вариант СДВГ у ребенка: в гиперактивном варианте дети неусидчивые, а в невнимательном не могут удержать внимание на одном предмете. Кроме того, возможны разные степени выраженности синдрома — чем он тяжелее, тем в большей мере понадобится участие врача и медикаментозного вмешательства.
Однако в любом случае важно понимать, что дети с СДВГ — это не «непослушные», не «ленивые» и не «невоспитанные», просто их мозг работает иначе: им сложнее подстраиваться под жесткие правила, и им нужна правильная поддержка, подчеркивает Алена Глазкова.
— Учителям стоит отказаться от шаблонов. Такой ученик может не высидеть урок, зато блестяще решает задачи в движении, — сказала она. — Разрешите ему делать заметки стоя, давайте короткие задания и дробите сложные на части, используйте визуальные подсказки (схемы, чек-листы, цветовые маркеры), делайте перерывы. Будьте в сотрудничестве с родителями, делитесь наблюдениями, выработайте совместную единую стратегию.
Академический директор сети билингвальных детских садов и школ Discovery Мария Вавилова рекомендует учителям минимизировать отвлекающие факторы: ребенка с СДВГ нужно посадить подальше от окон и дверей, не перегружать его визуальными стимулами.
— Используйте активные методы обучения, включая в уроки движения, игры и практические занятия, — поделилась она советами с «Известиями». — Предоставляйте четкие инструкции и с помощью уточняющих вопросов убедитесь, что ребенок понимает задание.
По ее словам, таких детей особенно важно хвалить за успехи, даже небольшие.
Клинический психолог, создатель платформы психологической помощи Dzeny Валентина Липская отмечает, что в целом очень важно создавать четкую структуру уроков — ребята с СДВГ лучше справляются, если понимают последовательность действий. Она также обращает внимание учителей на том, что нужно поддерживать доброжелательный контакт с ребенком — такие дети часто чувствуют себя «плохими». Фокусировка же на сильных сторонах ребенка позволит раскрыть ему свои сильные стороны: креативность, нестандартное мышление, высокую эмпатию.
Олеся Ивашкина рекомендует также назначить ребенка с СДВГ помощником, который будет стирать с доски, помогать в столовой во время завтрака и обеда — так он получит разрядку даже во время урока.
Как родителям помочь ребенку с СДВГ
Руководитель лаборатории Business Speech Science Research, психотерапевт Дарья Дмитриева призывает родителей ребенка с СДВГ помогать ему с управлением мотивацией: вводить маленькие «моментальные награды» за неприятные и сложные дела.
— С этим связан и лайфках дробления больших задач на маленькие шаги. Это очень важно. Большие задачи фрустрируют: не понятно, с чего начать, кажется, что ты никогда с этим не справишься. Научите ребенка раскладывать большую и сложную задачу на элементы и составлять пошаговый план, — рассказала она «Известиям». — Вместо «делай домашку» — «давай подумаем, как ты будешь делать домашку: что сначала? Что потом? Между ними хочешь сделать перерыв? На сколько?»
Важно помочь ребенку снизить последствия дефицита внимания: например, ввести привычку что-то перепроверять. Дарья Дмитриева рассказывает, что у нее самой диагностированный СДВГ, и, чтобы с ним справляться, она развила привычки: всегда осматривает место, когда уходит из кафе или транспорта, чтобы ничего не забыть; ведет списки дел и вещей; в школе перепроверяет ответы по очереди — сначала пунктуацию, потом грамматику.
Также важно научиться контролировать импульсивность. Для этого она предлагает научить ребенка игре в «замри» — по этому слову нужно замирать на пять секунд. Детей постарше можно научить правилу «посчитай до пяти перед тем, как это сделать» — это поможет контролировать желание выкрикивать или перебивать.
Дарья Дмитриева подчеркивает, что для людей с СДВГ «буквально необходим» спорт, так как он помогает снизить дисбаланс нейромедиаторов (например, дофамина), за счет чего симптомы становятся более подконтрольными.
Ника Болзан подчеркивает, что самое важное — перестать воспринимать поведение ребенка как вызов или манипуляцию, так как дети с СДВГ часто сами страдают от своей импульсивности, быстрой утомляемости, трудностей с выполнением инструкций. Для ребенка нужно создать атмосферу, в которой он почувствует себя в безопасности.
— Обязательно стоит понять, как СДВГ повлияло на уровень психологического благополучия и самооценку ребенка, — добавила психолог. — Иногда необходимо работать и с глубинными последствиями, в том числе с детскими травмами. В исследовании 2016 года доказано, что эмоциональная нестабильность с СДВГ часто связана с травматическими эпизодами из детства, которые могут усилить проявления СДВГ и затруднить процесс адаптации. СДВГ — это не слабость и не недостаток. Это иная настройка нервной системы, к которой важно найти подход.