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В Крыму задержали подозреваемого в совершении двойного убийства в 2000 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Подозреваемого в двойном убийстве и покушении на убийство в 2000 году задержали в селе Укромное в Крыму. Его доставили в Москву для допроса, сообщил источник «Известий».

«В ходе расследования установили, что к преступлению может быть причастен 45-летний мужчина. Позже выяснилось, что он сменил имя и фамилию. 26 апреля его задержали», — отметил собеседник.

Подозреваемый уже был судим за тяжкие преступления, включая причинение вреда здоровью и разбой. Изначально против него возбудили уголовное дело по статье ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»), но позже добавили ч. 3 ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»). По версии следствия, в 2000 году он убил двух женщин: их тела обнаружили с множественными колото-резаными ранениями. Кроме того, задержанный в том же году ударил ножом мужчину, повредив в том числе жизненно важные органы.

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Ранее, 29 апреля, в Приморском крае задержали двух мужчин — Виктора Берилло и Александра Понятовского, которые подозреваются в совершении убийства 30 лет назад во Владивостоке. Уточнялось, что личности сообщников установили благодаря показаниям свидетеля преступления. Одного из них правоохранители задержали в Хабаровском крае, а другого — в Краснодарском.

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