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Задержали двух подозреваемых в убийстве 30-летней давности во Владивостоке

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Фото: t.me/sledcom25
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В Приморском крае задержали двух подозреваемых в убийстве, совершенном во Владивостоке 30 лет назад. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщили в следственном управлении (СУ) Следственного комитета (СК) по региону.

Двое мужчин 1975 года рождения — Виктор Берилло и Александр Понятовский — обвиняются в преступлении, предусмотренном п. «н» ст. 102 УК РСФСР («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное по предварительному сговору группой лиц»). Материалы уголовного дела были переданы прокурору.

Как указали в ведомстве, между потерпевшим и Берилло произошел конфликт. После мужчина рассказал об этом своему приятелю Понятовскому и приобщил его к совершению убийства. Тот, в свою очередь, согласился на это. Злоумышленники разработали план, согласно которому Берилло должен был уточнить местонахождение жертвы под предлогом займа денег, в то время как его сообщник разыщет орудие убийства.

«Так, в один из дней июня 1995 года Берилло и Понятовский пришли в квартиру потерпевшего, в которой находился сосед по комнате последнего, вкололи ему снотворное, связали ремнем, выключили свет и стали ожидать потерпевшего», — следует из публикации СУ СК по Приморью в Telegram.

По возвращении мужчины в квартиру между ним и Берилло завязалась драка, в ходе которой злоумышленник дважды выстрелил в грудь жертвы.

Личности сообщников установили благодаря показаниям свидетеля преступления. Один из них был задержан в Хабаровском крае, а другой — в Краснодарском.

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25 апреля сообщалось, что правоохранители арестовали до 23 июня жителя Ленинградской области 2005 года рождения, который подозревается в убийстве 24-летнего полицейского в Кингисеппе.

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