Подозреваемого в убийстве полицейского арестовали в Ленинградской области

Правоохранители арестовали до 23 июня жителя Ленинградской области 2005 года рождения, который подозревается в убийстве полицейского в Кингисеппе. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры региона.

«С учетом позиции прокурора Кингисеппским городским судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 23 июня 2025 [года]», — сказано в сообщении.

Следствие установило, что подозреваемый 23 апреля в 11:30 у дома 22 по проспекту Карла Маркса в Кингисеппе ранил 24-летнего сотрудника правоохранительных органов, который пытался задержать мужчину. В результате удара ножом оперуполномоченный уголовного розыска погиб на месте. Позднее фигуранта дела задержали.

Ранее, 24 апреля, задержали мужчину, совершившего убийство полицейского в лесном массиве Сланцевского района Ленобласти. В этой местности он пытался скрываться на протяжении нескольких часов.

В этот же день мужчина, сообщил, что планировал напасть на еще одного сотрудника правоохранительных органов. Он бросил телефон на землю, чтобы незаметно подкрасться к ним, убить их и забрать автомобиль.