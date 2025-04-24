Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Ленинградской области

Подозреваемый в убийстве полицейского в Кингисеппе Ленинградской области задержан. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Злоумышленник был задержан в лесном массиве Сланцевского района Ленобласти, где он на протяжении нескольких часов скрывался от правоохранителей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подозреваемым оказался 19-летний уроженец города Сланцы в Ленинградской области.

Об убийстве полицейского в Кингисеппе Ленинградской области стало известно 23 апреля. Уточняется, что оперуполномоченный заметил прохожего, похожего на разыскиваемого преступника. При задержании подозреваемый ударил его ножом в шею и скрылся.

Позже в следственном управлении Следственного комитета РФ по региону сообщили о возбуждении уголовного дела.