В Ленинградской области мужчина убил ножом в шею полицейского при задержании

Злоумышленник в Кингисеппе Ленинградской области убил ножом в шею полицейского. Об этом 23 апреля сообщило главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что для его задержания срочно поднят по тревоге весь личный состав полиции Кингисеппского района.

«Оперуполномоченный уголовного розыска Дмитрий Семеновых, находясь при исполнении служебных обязанностей, обратил внимание на прохожего, который был схож по приметам с лицом, разыскиваемым за совершение противоправных действий», — указано в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что при задержании фигурант ударил сотрудника полиции ножом в шею, после чего скрылся с места происшествия. В настоящее время приняты все меры по розыску и задержанию нападавшего.

В этот же день в населенном пункте Шеметово мужчина напал на сотрудника полиции с ножом. Отмечалось, что сотрудники полиции подошли к мужчине, показали свои удостоверения и попросили мужчину предъявить документы, удостоверяющие личность. В результате он нагрубил и нанес несколько ударов ножом одному из работников, после чего скрылся.