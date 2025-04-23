Уголовное дело возбудили после убийства полицейского в Ленинградской области

По факту убийства полицейского в Кингисеппе Ленинградской области возбудили уголовное дело. Об этом 23 апреля сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по региону (СУ СК РФ).

«Кингисеппским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»)», — указано в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление местонахождения злоумышленника. Расследование уголовного дела продолжается.

Об убийстве полицейского в Кингисеппе Ленинградской области стало известно ранее в этот день. Уточняется, что оперуполномоченный заметил прохожего, похожего на разыскиваемого преступника. При задержании подозреваемый ударил его ножом в шею и скрылся.