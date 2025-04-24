Задержанный за убийство полицейского в Кингисеппе планировал новое преступление

Подозреваемый в убийстве полицейского в Ленинградской области сообщил, что планировал нападение еще на одного представителя правоохранительных органов. Кадры с допросом появились в распоряжении «Известий» 24 апреля.

Он сообщил, что бросил телефон на землю, чтобы отвлечь сотрудников полиции и незаметно подкрасться к ним. После этого задержанный планировал убить их и забрать машину правоохранителей, чтобы скрыться с места происшествия.

На вопрос о причинах нападения на полицейского в Кингисеппе он сообщил, что ударил его ножом в шею «за то, что подошел ко мне, не объяснив причину».

Ранее в этот день подозреваемого в убийстве полицейского задержали в лесном массиве Сланцевского района Ленобласти, где он на протяжении нескольких часов скрывался от правоохранителей. Им оказался 19-летний уроженец города Сланцы в Ленинградской области.

Об убийстве полицейского в Кингисеппе Ленинградской области стало известно 23 апреля. Уточняется, что оперуполномоченный заметил прохожего, похожего на разыскиваемого преступника. При задержании подозреваемый ударил его ножом в шею и скрылся.

Позже в следственном управлении Следственного комитета РФ по региону сообщили о возбуждении уголовного дела.