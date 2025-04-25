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Трусливый удар: в Балашихе убит генерал-лейтенант Москалик

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»
Фото: РИА Новости/Следственный комитет РФ
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Утром в пятницу, 25 апреля, в Балашихе взорвался автомобиль. В результате ЧП погиб генерал-лейтенант Генштаба Минобороны Ярослав Москалик. По факту происшествия СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Подробности — в материале «Известий».

Взрыв в Балашихе: как погиб генерал-лейтенант Москалик

Мощный взрыв произошел около многоэтажки в подмосковной Балашихе утром в пятницу, 25 апреля. Автомобиль Volkswagen взорвался на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов около 10:40, когда мимо проходил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Ярослав Москалик. Генерал-лейтенант погиб на месте.

Генерал-лейтенант Генштаба Минобороны Ярослав Москалик

Генерал-лейтенант Генштаба Минобороны Ярослав Москалик

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

По факту ЧП возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК РФ) Светлана Петренко.

«Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105 и ст. 222.1 УК РФ («Убийство» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ»)», — пояснила она.

Следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи, криминалисты, эксперты, а также сотрудники оперативных подразделений правоохранительных органов, приступила к осмотру места происшествия.

На представленных Следственным комитетом кадрах видно, что автомобиль полностью выгорел в результате происшествия. Также около транспорта множество обломков и личных вещей погибшего.

Взрыв
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Бурняшев

Это не единственное убийство высокопоставленного военного в Москве за последний год

Убийство генерала Кириллова

Наиболее резонансным делом стало убийство в декабре 2024 года начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова на Рязанском проспекте в Москве.

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Взрыв прогремел около 06:10 у семиэтажного жилого дома, при этом взрывное устройство было заложено в самокат, стоящий рядом с подъездом, и приведено в действие дистанционно, когда генерал вышел из подъезда. Позднее стало известно, что камера для наблюдения за подъездом была установлена в автомобиле каршеринга.

Взрыв
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Подозреваемый в причастности к этому преступлению был оперативно задержан, им оказался 29-летний уроженец Узбекистана. Он подтвердил, что действовал по заданию украинских спецслужб и специально приехал в столицу, чтобы совершить убийство. За совершение теракта исполнителю обещали $100 тыс. и выезд в одну из стран Евросоюза.

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Против террориста было возбуждено несколько уголовных дел: по ч. 2 ст. 205 («Террористический акт»), ч. 2 ст. 105 («Убийство»), ч. 1 ст. 222.1 («Незаконное хранение ВВ или ВУ») и ч. З ст. 223.1 («Незаконное изготовление ВВ или ВУ») УК РФ. За совершенные преступления ему может грозить пожизненное заключение.

Убийство основателя добровольческого батальона «АрБат» Армена Саркисяна

Еще одним резонансным происшествием стало убийство главы Федерации бокса ДНР, основателя добровольческого батальона «АрБат» Армена Саркисяна в феврале 2025 года.

Взрывное устройство привел в действие смертник, всё случилось в холле ЖК «Алые паруса», когда Саркисян с охраной вышел из лифта. Мужчина умер в больнице от полученных травм, несколько его охранников получили тяжелые ранения.

«Алые паруса»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 105 и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц», «Убийство общеопасным способом», «Незаконный оборот оружия»).

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