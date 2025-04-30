Bloomberg узнало о готовности Украины подписать ресурсную сделку с США 30 апреля

Украина готова заключить соглашение с США о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых уже сегодня. Об этом 30 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Согласно материалу, документ предусматривает создание совместного фонда для управления инвестиционными проектами на территории Украины. Проект соглашения уже доработан, и его подписание может состояться в ближайшие часы. Министр экономики Украины Юлия Свириденко направляется в Вашингтон для участия в церемонии.

Как отмечает агентство, Белый дом рассчитывает, что договор укрепит экономическое партнерство между двумя странами и усилит поддержку Киева со стороны США на фоне конфликта.

«Подписание может состояться в связи с тем, что президент США Дональд Трамп всё больше разочаровывается из-за задержек с заключением режима прекращения огня», — уточнили в материале.

Ранее, 27 апреля, советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что Трамп решительно настроен на заключение сделки с Украиной по полезным ископаемым. По его словам, переговорщики ведут плотную работу для заключения соглашения.

18 апреля Киев и Вашингтон подписали меморандум по ресурсной сделке. Министр экономики Украины Юлия Свириденко добавила, что следующий шаг — разработка окончательного содержания договора и его заключение.

11 апреля сообщалось, что новый проект ресурсной сделки между Киевом и Вашингтоном не содержит положений о гарантиях безопасности Украины, несмотря на требования киевского режима. Помимо этого, проект договора также ужесточает уже выдвинутые до этого условия.