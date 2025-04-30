В КНДР освобождение Курской области назвали победой над чистым злом
Освобождение Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) является победой над чистым злом. Об этом 30 апреля заявил глава военной делегации КДНР генерал-лейтенант Пак Ен Ир во время выступления на III Международном антифашистском конгрессе.
«Победоносное завершение операции по освобождению районов Курской области является победой справедливости над чистым злом», — рассказал он во время выступления на III Международном антифашистском конгрессе.
По его словам, это событие является новым этапом истории, который продемонстрировал прочное взаимодействие между РФ и КНДР.
28 апреля президент РФ Владимир Путин поблагодарил бойцов спецназа Корейской народной армии, принимавших участие в разгроме группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Тогда же Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что спецназ из республики был направлен для участия в боевых действиях в РФ по решению председателя страны Ким Чен Ына. По информации агентства, корейская сторона продолжит поддерживать «священное дело армии и народа России».