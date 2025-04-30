Освобождение Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) является победой над чистым злом. Об этом 30 апреля заявил глава военной делегации КДНР генерал-лейтенант Пак Ен Ир во время выступления на III Международном антифашистском конгрессе.

«Победоносное завершение операции по освобождению районов Курской области является победой справедливости над чистым злом», — рассказал он во время выступления на III Международном антифашистском конгрессе.

По его словам, это событие является новым этапом истории, который продемонстрировал прочное взаимодействие между РФ и КНДР.

28 апреля президент РФ Владимир Путин поблагодарил бойцов спецназа Корейской народной армии, принимавших участие в разгроме группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Тогда же Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что спецназ из республики был направлен для участия в боевых действиях в РФ по решению председателя страны Ким Чен Ына. По информации агентства, корейская сторона продолжит поддерживать «священное дело армии и народа России».