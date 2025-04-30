В Москве мужчина похитил более 5,7 млн рублей у сидящего в машине автомобилиста
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- В Москве мужчина похитил более 5,7 млн рублей у сидящего в машине автомобилиста
На улице Миклухо-Маклая в Москве 22-летний мужчина похитил более 5,7 млн рублей у сидящего в машине автомобилиста. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
«Мужчина подошел к припаркованному автомобилю каршеринга Chery Tiggo, открыл переднюю пассажирскую дверь и, применив насилие в отношении находившегося там пассажира, похитил мобильный телефон стоимостью 100 тыс. рублей и сумку с денежными средствами на общую сумму более 5,7 млн рублей», — написали в Telegram-канале прокуратуры.
Уточняется, что злоумышленник был задержан при попытке выехать на такси в другой город. Ему предъявлено обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ («Грабеж») и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее, 3 апреля, в Перми 15-летний подросток с пневматическим пистолетом пытался украсть 168 плиток шоколада. Уточняется, что подросток был пьян, он угрожал сотруднице магазина пневматическим пистолетом. Подозреваемого обезвредил посетитель магазина, после чего о происходящем сообщили полиции.