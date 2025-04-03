Вооруженный подросток пытался украсть 168 плиток шоколада из магазина в Перми

В Перми 15-летний подросток с пневматическим пистолетом пытался украсть 168 плиток шоколада. Об этом 3 апреля сообщило Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Пермскому краю в Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»)», — указано в сообщении.

Уточняется, что подросток был пьян, он угрожал сотруднице магазина пневматическим пистолетом и пытался украсть 168 плиток шоколада на сумму 17 тыс. рублей. Однако подозреваемого обезвредил посетитель магазина, после чего о происходящем сообщили полиции.

Сейчас фигурант находится под домашним арестом. Он признал вину, и в ближайшее время ему предъявят обвинение.

В Ленинградской области 13 марта восьмиклассник, угрожая ножом, ограбил магазин и офис микрозаймов, однако школьника задержали. Отмечалось, что молодой человек в маске вошел в офис финансовой организации, угрожая ножом сотруднице, и забрал из сейфа 33 тыс. рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ.