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Политолог назвал условие для продолжения помощи США Евросоюзу

Политолог Асафов: США могут гарантировать ЕС безопасность, но уже дороже
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Фото: Global Look Press/Sergey Elagin
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США могут продолжить оказывать Европейскому союзу (ЕС) услуги по безопасности в рамках НАТО, но это уже будет стоить для европейцев более крупных сумм денег. Таким мнением поделился 30 апреля с «Известиями» политолог Александр Асафов.

«Американцы угрожают развалом блока НАТО, но мне кажется, что просто для европейцев в проекции это (помощь США. — Ред.) станет дороже. То есть американцы будут оказывать услуги по безопасности через блок НАТО, но просто будут за это брать больше денег. И это подготовка европейцев к этому факту», — отметил он.

По словам эксперта, попытки ЕС не только обеспечить собственную безопасность, но и организовать поддержку киевского режима выглядят слабо. Асафов напомнил, что даже планы объединения по отправке миротворцев на Украину провалились из-за недостатка военных.

Политолог добавил, что Соединенные Штаты отказались от проукраинского курса.

«Но я думаю, позиция поменяется, если ему (президенту США Дональду Трампу. — Ред.) удастся продавить киевский режим на подписание и соблюдение сделки, которую раньше называли ресурсной», — подчеркнул Асафов.

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Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Майк Уолтц 29 апреля в интервью газете The New York Post (NYP) заявил, что США с долгом в $33 трлн больше не могут себе позволить субсидировать европейскую безопасность.

При этом в тот же день Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона (DSCA) сообщило об одобрении Госдепартаментом США продажи Польше пакета вооружения на $1,33 млрд, включающего в себя 400 ракет класса «воздух – воздух» AIM-120D.

23 апреля глава Пентагона Пит Хегсет призвал Европу активизировать собственные усилия для обеспечения безопасности в регионе. По его словам, время, когда США были единственным гарантом безопасности ЕС, прошло.

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